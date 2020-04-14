于正任編劇多年備受「抄襲」爭議　盤點10套劇集過半都抄TVB？

內地編劇兼製作人于正出品過不少大熱劇集，也捧紅了很多藝人，包括楊冪、趙麗穎、陳曉等，但他的作品一直飽受抄襲爭議，被網友封作「于抄抄」。2014年，由他編劇、製作的作品《宮鎖連城》因抄襲瓊瑤的《梅花烙》而被對方告上法庭，最終判決于正賠償500萬並道歉。

每次被「斷正」抄襲時，于正總是大言不慚，振振有詞地加以狡辯。更不時抽水熱門事件，在微博講大條道理，一番言論時常引起網友熱議，因此又被叫作「死丫頭」。

對於「抄襲」一事，于正早年在接受訪問時曾公開表示自己並不介意被質疑：「因為首先藝術就是繼承和發展的，我一定要強調繼承和發展，中國電視劇發展那麼多年了，你敢說哪一個橋段沒被人用過的，什麼時候有人告于正抄襲？（那時尚未被瓊瑤起訴）從來沒有吧，因為你沒有違反法律啊，你這個過程不足以達成抄襲，它只是一個借鑒，我沒有受到任何的懲罰。說我抄襲TVB，TVB還買我的戲去播呢。」

就算是現在，于正面對抄襲爭議時，仍然可以面不改色表示自己無抄襲。（視頻截圖）

其實于正曾於TVB工作過，1998年8月，TVB在上海成立分公司後，于正簽約成為編劇，其後師從導演李惠民，因此他的很多劇集中，都與TVB劇集相關，最早可以追溯至2006年，以下就盤點10套于正涉嫌抄襲的劇集。

點擊下圖睇于正究竟抄咗TVB邊幾套劇：

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以上只是于正一部分涉嫌抄襲的劇集，雖然他的作品總是掀起軒然大波，但不可否認的是，他的大部分劇集收視都很高，話題不斷，同時也捧紅了很多藝人，甚至令不少藝人翻紅。多年來，有關于正「抄襲」的爭議似乎從未停止過，或者用他自己的話解釋：「收視第一就可以了」。