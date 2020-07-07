苗僑偉拍新一輯《飛虎》動作戲連場　接受新挑戰學揸直升機？

由苗僑偉（三哥）、黃宗澤（Bosco）、吳卓羲等主演的劇集《飛虎之雷極戰》早前播出大結局，新一輯《飛虎之壯志英雄》亦在日前舉行開鏡拜神儀式，三哥同Bosco透露今輯的動作戲及槍戰場面都比上兩輯多，兩位型男當然都做足準備！三哥日前在抖音（Tik Tok）上載了一條揸直升機的短片，莫非他在劇中會有新挑戰？

新一輯《飛虎之壯志英雄》在日前舉行開鏡拜神儀式。（視覺中國）

苗僑偉（三哥）日前在抖音（Tik Tok）上載了一條揸直升機的短片。（影片截圖）

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片中三哥穿上皮褸、戴上太陽眼鏡，有型有款，窗外靚景一覽無遺，再加上引擎聲，驟眼看真的以為三哥在揸直升機，不過原來只是他扮出來的，不少粉絲都笑言被三哥騙倒，以為他真的衝上雲霄：「果然是演技實力派」、「真的好像」、「我真的信了」。其實三哥在兩日前正式進駐抖音，他連日來都有Keep住Post影片，目前已經吸引近78萬粉絲關注！

三哥在兩日前正式進駐抖音，目前已經吸引近78萬粉絲關注！（影片截圖）

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