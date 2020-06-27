苗僑偉大談出埠靈異事件　日光日白俾鬼壓：有個阿伯踎喺度望住我

劇集《飛虎之雷霆極戰》在昨晚（26日）播出大結局，而配合劇集宣傳的特備節目《Tiger’s Talk》亦告一段落。今集除了有苗僑偉（三哥）、黃宗澤（Bosco）同吳卓羲（Ron）之外，更請來將會參演新一輯《飛虎3之壯志英雄》的馬德鐘及張兆輝。五位型男在節目中分享曾遇過的靈異事件，當中三哥的親身經歷就相當驚嚇！

《飛虎之雷霆極戰》在昨晚（26日）播出大結局。（劇照）

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三哥大爆自己曾經歷過幾次靈異事件，不過最恐怖的一次就是去馬來西亞吉隆坡登台時發生，當日他在下午兩點左右去到當地的酒店，因為太疲倦他即刻上床瞓，但他聽到廁所有雜聲，令他難以入睡：「我突然間感覺到床腳嗰度有個黑影上嚟，喺我腳前面升上嚟，我一望，嘩！咩嚟㗎？想趷起身，佢即刻壓住我個人，點郁都郁唔到。咁我就諗起，啲前輩話俾鬼壓就X佢老母呀！咁我又阿彌陀佛又唸經都冇用，最後我就係講咗句『X你老母』，即刻郁返。」

三哥大爆自己俾鬼壓。（YouTube影片截圖）

三哥竟然爆粗！（YouTube影片截圖）

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之後三哥即刻起身拉開窗簾，再打給保鑣講起這件事，保鑣即提出晚上陪三哥瞓，幸好當晚無驚無險，沒事發生。但直至朝早七點，三哥瞓醒後發現原本瞓在地上的保鑣不知所蹤，更再次俾鬼壓：「我最驚就係呢個，但我親眼見到，有個阿伯，踎咗喺保鑣瞓覺個位望住我，我真係好驚，我只有心裏面同佢講『阿伯唔關我事，我路過㗎咋，我嚟搵食咋，你唔鍾意我，我最多走囉，你放開我先啦。』真係醒返，阿伯又走咗。」

三哥一瞓醒就發現有個阿伯踎喺度望住佢。（YouTube影片截圖）

三哥驚到要男保鑣陪瞓：

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雖然三哥經歷了兩次俾鬼壓，但最後他亦有以科學的角度解構這件事：「俾鬼壓就係你嘅神經未休息，但你抹開眼係可以睇到嘢，你感覺上唔郁得，但其實你瞓着咗。」不過三哥表示自己確實見到一個阿伯，而且保鑣亦有提及自己在當日亦經歷俾鬼壓：「佢話瞓到五點幾就俾嘢壓，壓到成隻腳腫晒，佢見我瞓得好稔，所以冇叫醒我。」究竟是什麼原因，就不得而知了。