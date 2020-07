Kelly真係好青春。(IG:kelllycheung)

張曦雯(Kelly)昨天(6日)在IG發布了一張穿著白色連身裙的照片,照片中的Kelly戴上特別的髮夾,露出側面,擺出一款冷酷樣貌,已經迷倒不少網民。不過這張照片焦點是Kelly展露她的性感身材,這件白色連身裙中間露出事業線,加上她苗條身材,令到Kelly上圍更加突顯豐滿。14小時這張照片已獲3.5萬人讚好,網民亦留言「好索呀」、「Kelly you are so prettt」、「個樣好chok」

