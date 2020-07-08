何鴻燊逝世︱200萬紅白玫瑰花海佈置靈堂實況　四房子女送別賭王

靈堂內放有大量的紅、白色玫瑰。

一代賭王何鴻燊於5月26日離世，享年98歲。喪禮由四房合力聯手籌備，家人於今日（8/7）在香港殯儀館為賭王守喪、並於明天舉行公祭，後日大殮出殯。現場所見，靈堂大堂的外牆鋪上人造草皮及白玫瑰，並設有一部測溫機，為出入人士量體溫，而靈堂內布置成花海，主要以紅、白色玫瑰花為主，賭王遺照則由由紅玫瑰花包圍，靈堂橫匾則由賭王共事數十年的蘇樹輝撰寫。

採訪 :吳子生

攝影：葉志明

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現場除有20多名保安，亦設有一部測溫機，為出入人士量體溫。 (葉志明攝)

賭王三位太太的心型玫瑰花圈並列放置靈堂中央，中間二太藍瓊以「白頭永訣」、三太陳婉珍以「痛斷琴弦」，四太梁安琪以「情意難忘」表達對賭王難捨之情，一眾子女的花圈則並列後排，四房長子何猷邦致上的花圈，放置四太花圈旁。

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靈堂外以白色玫瑰花為主，以靈堂內則佈置如花海一樣。(葉志明攝)

花飾由名花藝師Gary Kwok負責，由於起用過萬朵荷蘭鮮花如白玫瑰、紅玫瑰、蘭花、繡球花，有指單是鮮花費用，已達200萬。賭王的治喪委員會由99位政商界人士組成，包括全國政協副主席、前特首董建華任治喪委員會榮譽主任，前特首梁振英和澳門前特首何厚鏵任榮譽副主任，特首林鄭月娥、澳門特首賀一誠、香港中聯辦主任駱惠寧、澳門中聯辦主任傅自應和澳門前特首崔世安擔任主任。

何鴻燊逝世︱竇驍隨何超蓮出席喪禮 「半個何家女婿」身份獲肯定

超蓮與三太陳婉珍到場，男友竇驍跟隨二人其後。（葉志明攝）

由中午開始，四房家族成員陸續來到殯儀館打點喪禮，三房孻仔何猷啟與太太齊嬌，抱住兩位千何煦齡、煦鑫到場，並全程以手遮住小朋友樣貌。隨後超蓮與三太陳婉珍到場，男友竇驍跟隨二人其後，竇驍首度現身何家家族事宜，看來何家女婿身份已被認定。