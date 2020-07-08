何鴻燊逝世│賭王成立百億基金　每房子女每月可支6位數零用

賭王何鴻燊於5月26日逝世，今天於香港殯儀館設靈，外界一直關心何家如何分身家，賭王作為一個擁有百億身家的富豪，一早未雨綢繆，除了The Clementina Ho Trust 和 Stanley and Clementina Family Trust，於2011年分身家時，亦另設立了一個家族基金，資產值涉款幾百億。 採訪：吳子生 攝影：葉志明 錄影：詹郭敏

賭王何鴻燊於5月26日下午在睡夢中逝世，終年98歲。（視覺中國）

2011年時何家已分家產，同時成立家族基金，曾一度引起爭產風波，但只擾攘一天便極速平息。報道指四房子女都是基金受益人，每房都持投票權的代表，基金用作支付各房子女的生活費、教育使費等，第三代亦受惠。

早於2011年，睹王已經分定身家，更設立家族信託基金。（資料圖片）

每位子女每月可從基金支取6位數字的零用錢，金額由各房投票人決定，除了零用之外，亦可申請非經常性支出，例如用作慈善等。有香港傳媒報道指，基金成立的初期，申請金額較為寬鬆，直至有其中一位千金有一次買了一輛名貴跑車送給當時的男友，一時透支，基金曾一度停止發零用錢，過了一段時間之後才恢復支帳。

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何家的近十年未婚的千金不多，不知是哪位千金當年為情郎使大咗呢？

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