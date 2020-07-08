【殺手】龔嘉欣多層次喊戲令人動容　重溫喊戲激動表情包

無綫劇集《殺手》昨晚播出的第7集入面，有兩場喊戲均令劇迷和網民留下深刻的印象，其中一場就是由龔嘉欣飾演的易蘭懷念男友時痛哭的一幕。該場戲是講性格癲狂的龔嘉欣向黎耀祥飾演的閻武，剖白自為為何這麼喜歡瞓車尾車，原來是因為她與已故男友的一個愛情故事。

龔嘉欣呢場喊戲好有發揮。(劇集截圖)

當龔嘉欣說到她男友客死異鄉，兩人今生不能再相見的時候，她那悲慟的痛哭令人看得心痛，多層次的喊法完全表現出那種傷心欲絕的心情，演技充滿了感染力，令人動容。網民紛紛留言大讚她好演技。無綫的facebook專頁亦趁機出post重溫她以往的喊戲演出精華片段。

多層次的喊法。(tvb facebook)

點擊下圖逐格睇龔嘉欣的喊戲精華：

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她今日亦有於IG出post談及昨日那集《殺手》的喊戲，表示：「這絕對不是容易的一場戲，幾分鐘要凝聚熱淚盈眶的停頓，淚如雨下的激動，還有那揪心撕肺的陣痛！但在投入的剎那，我終於感受到nana已經住在我心𥚃，享受著那份合而為一的默契和廝守！是愛令她瘋魔成狂！也是愛令她矢志不渝！#殺手 #我要你記得我」

以下仲有龔嘉欣的其他靚相：