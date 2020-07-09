Angelababy跌下神壇？　網曝片酬報價低於1000萬不及二線明星

Angelababy自從轉戰內地市場後事業風生水起，人氣高企，雖然伴隨著諸多爭議，但也無阻大眾對她的喜愛。而演藝方面，雖然Baby的資源不錯，但演技一直被人詬病，主演劇集的評分都低到慘不忍睹，因此她將重心放在綜藝與時尚方面。

Baby已是綜藝節目與真人騷常客。（微博@楊穎工作室）

日前，娛樂自媒體「圈少爺」在微博爆料，指Baby現在的片酬比起以前降低不少，甚至低於二線明星，但導演還是不願意用她，更在評論區爆料稱Baby一套劇報價低於1000萬，如果是大導演來找，估計免費都拍。畢竟85後花旦包括楊冪、倪妮、趙麗穎等都在拍戲，唯獨Angelababy沒有，因為風險太大，導致大家有些卻步。

不過，不少網友都質疑這個爆料的真實性，而圈少爺似乎也已刪除該文。

點擊下圖睇圈少爺爆料全文：

而近來因周冬雨被爆過億片酬在網上掀起軒然大波，製作人于正還大條道理幫明星開脫，激嬲眾多網友。對此，圈少爺也在微博發文反駁，表示于正只有一句說對了，即1000萬片酬到藝人手上只有5、600百萬，因為演藝行業的稅點是45%。同時，他還透露，1000萬的片酬大概是二線藝人的報價，以一套戲三個月時間來計算，一個二線藝人到手絕對有400萬左右，如果能力強，一年估計能產出三套戲，加上代言、廣告等活動，輕鬆年入千萬。

圈少爺以二線藝人片酬為例。（微博截圖）