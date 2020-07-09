【今日VIP】陳永業爆TVB打工慘況　每年加薪極少：冇4位數字！

陳永業新加盟的娛樂公司Tech Channel籌備半年終於開幕，他覺得對自己而言也是一個新開始。今年一月突然被通知主持了十年的無綫（TVB）訪談節目《今日VIP》被腰斬，陳永業坦言很是愕然：「始終十年都唔算短時間，會好可惜。」他續言與無綫合約仍未完，到2021年：「但係冇咗主持工作，我就少咗去參與其他嘅嘢，始終都係做訪問比較啱自己。」他談到有劇集向他招手，但自己並不拿手，所以就婉拒了一些邀約：「暫時唔想拍住，有旁白嘅工作，例如啲慈善節目都有搵我，可能佢哋都鍾意我把聲，就照計返Show錢。」

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由於陳永業屬基本合約藝員，即是「按Show計」：「（無綫）一定會畀合約上嘅Show你，佢會唔會再諗多啲嘢畀你呢，就要睇啲監製搵唔搵你，我哋始終都比較被動。」他又談到自己今年已經完成在無綫的工作量：「根據合約今年我已經做晒。」

談到日前林師傑爆無綫以一年六Show，保證有1萬2千元的合約，「侮辱價」令他憤然解約離巢；談到待遇，陳永業帶點淡然地說：「待遇咁多年都係咁，但會帶嚟知名度，我通常都唔會計較喺TVB會拎到幾多人工。」他又大爆自己每年的加人工幅度都很少：「但我每年都唔會同佢Bargain（討價還價），你鍾意畀幾多咪幾多，最緊要有節目我做！」至於每年加薪的基礎，他就說：「我真係唔知，佢淨係會話你聽嚟緊呢年加幾多，我印象中年年個數都差唔多，所以都冇乜感覺。」當記者追問加人工的數額，他就斬釘截鐵強調地說：「一定冇4位數字！係3位，但我又唔會去問點解咁少！」

陳永業有份的新公司Tech Channel籌備半年終於開幕，他覺得對自己而言也是一個新開始。（葉詩攝）

陳永業坦言會仔細考慮來年續約的事宜：「出年續約我就會慎重考慮，始終冇咗個自己鍾意做嘅節目。」他又談到自己還是偏愛訪談節目：「我最想做嘅都係訪問、同人傾計，真係會學到好多嘢、唔係背稿有多啲發揮，冇訪問節目我真係未必會考慮！」