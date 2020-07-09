【多圖】女神Lisa、歐陽娜娜撞衫　都唔及呢位37歲名媛完美駕馭？

7月是27日「宇宙最強」甄子丹的57歲生日，日前他的太太汪詩詩跟一班好友如李家誠和「千億新抱」徐子淇（Cahthy）、盛智文等，為甄子丹預祝生日。網民就把焦點放在Cathy的出眾打扮上，現年37歲的她一直給人貴氣的感覺，而且非常有潮流觸角。

Cathy（左二）的造型非常有貴氣。（Instagram@sweetcil）

Cathy身穿白裇衫注，配牛仔裙，再襯一件CELINE復古緹花短版外套，盡顯高貴氣質，在人群中也非常亮眼。原來同一件外套也非常受女星歡迎，例如有「人間芭比」之稱的韓國女團BLACKPINK成員Lisa，早在今年3月在微博貼上一張穿上同款外套的照片，她當時為內地節目《青春有你2》 任舞蹈導師，雖然同樣以的Lisa白色上衣和牛仔下身配襯，23歲的Lisa穿出來又是另一種青春兼帶點型格的感覺。

Lisa早前進攻內地成為選秀節目《青春有你2》的導師，人氣強勁。（微博圖片@lalalalisa_m）

有網民又發現原來現年20歲的台灣藝人歐陽娜娜也曾穿過這件外套，她穿起上來感覺清純秀氣，各有各的美！

點擊下圖睇佢哋嘅靚相︰

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