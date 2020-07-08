【安樂蝸】年輕夫婦住580呎屋60萬豪裝　廚房足足佔近百呎勁闊落

無綫最新一集《安樂蝸》介紹一間一對年輕夫婦的夢想家，580呎、以黑白為主調的單位，型格得來也切合年輕人的需求，來跟主持林穎彤、鄭雋熹和嘉賓盧倩儀一齊參觀一下！

單位以黑白色為主，風格簡約。（《安樂蝸》電視截圖）

單位580呎，是屋主跟女朋友婚後的小天地，他們從用色到空間運用都花了不了時間，最後他們決定用黑白的配搭，家中有不少家俬都加了黑色元素，這個配搭給人型格俐落的感覺。設計師解釋在用色上黑白的比例大概是各一半，務求不會太冷冰冰，做出一個和諧舒服的空間。

廚房空間十足。（《安樂蝸》電視截圖）

除了黑白外，客廳的坐墊用了灰色，不過就好似少了梳化和茶几？另外，因為女屋主熱愛下廚，所以開放式廚房足足佔了近百呎，空間十足，可以收起所有用具、餐具等，廚房又有頗大的中島桌，可以當飯桌用。為什麼說這是年輕人的家？因為除了顏色特別外，門口的鞋櫃，再加廚房旁的高身櫃，都是男屋主用來放球鞋和模型。而女屋主的衣帽間就設在書房內，放得下大量靚衫，書房除了是衣帽間，更可充當男屋主的健身房，勁多用途。

中島桌下面也有儲物空間放女屋主心愛的餐具珍藏。（《安樂蝸》電視截圖）

至於睡房方面，牆身用了灰色加白色，最特別是一面梳妝鏡，是特意在韓國帶回來，化妝桌也是女屋主花了一段時間才選好的。整體單位看上好型格，空間感也十足，但看上去就沒有太多家俬，原來裝修費用了60萬，不知道這個家居又合不合大家心水呢？

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