范冰冰與「內地第一網紅」合照慘被比下去　網民怒揭背後真相？

內地女星范冰冰捲入逃稅風波後，事業一落千丈，更一度銷聲匿跡。近來，她逐漸作公開露面，為復出鋪路。

近日，有「網紅鼻祖」之稱的知名KOL晚晚（雷宛螢）貼出了跟范冰冰的合照，卻意外地引起了罵戰。

穿着清涼的晚晚明顯比衣着密實的冰冰吸睛得多。（微博圖片@晚晚_）

晚晚在周一（6日）貼出了跟范冰冰的合照，並留言寫道︰「冰冰超級美麗」，怎料兩個女生在一起拍照就引起網民的比較。指晚晚穿上吊帶裙子，大騷光滑肩膀和鎖骨，而且妝容有精神，相反冰冰雖然皮膚白晢，但黑眼圈就有點重，比較下，就顯得精神一般，所以有網民指冰冰在照片中慘被比下去，甚至是神級美貌不再。

有網民為冰冰不值。（網上圖片）

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之後，有粉絲為偶像冰冰辯護，「（范冰冰）做造型做到一半，被拉去合了很久的影，隨後發上微博，修了自己，選了別人角度不好的圖，緊接著豆瓣一瞬間湧現6、7個黑帖，清一色的誇網紅美炸，女明星對比就一路人，您真是有心了，我替范冰冰謝謝你」，又有人指這是未公開的拍攝造型，也有人說她是素顏。

平時素顏的冰冰都好美麗。（微博圖片@范冰冰）

雖然未知以上言論的真確性，但隨後引起更多網民為冰冰不值，紛紛湧到晚晚的微博、IG留言，表示︰「晚晚這個姿勢是認真的嗎，為啥要縮著脖子，而且有吸氣聳肩的感覺」、「太凹了吧姐，不至於吧，輸給冰冰不丟人」、「暗戳戳這樣有意思嗎，冰冰雖然不如從前了，也不是被網紅可以來拉踩的」、「心機很重哦」、「范冰冰的臉，是不可能比你的大的，為什麼所有明星的臉在你這兒都比你大」、「範冰冰的臉怎麼會比晚晚的大一倍」等等，引起網民的熱討。

晚晚有大長腿。（Instagram@wanwan_lei）

現年32歲的晚晚其實來頭不小。她在香港出生，因為母親是北京人，7歲時她回到了北京生活，她畢業於中央美術學院人文學院，後就讀於哥倫比亞大學研讀藝術管理碩士。2014年，她與現在的老公林瀚創建了私人美術館木木美術館，2016年，他們入選亞太藝術界最受國際關注的40位年輕人之一。身高1米72的晚晚擁有模特兒身形和大長腿，再加上濃濃的藝術氣質，就累積了一群粉絲。

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