【天涯俠醫】最初陣容全體易角　原劇3大主演譜出非洲三角戀

由張家輝、郭羨妮、唐寧以及林峯主演的經典TVB劇集《天涯俠醫》終於在今晚大結局，不過一眾劇迷不用擔心，因為緊接而來的有由江華、吳美珩以及張可頤主演的《九五至尊》陪觀眾共泳凌晨時光。

天涯俠醫｜播完可以早啲瞓？ 《九五至尊》接棒逼觀眾繼續捱夜

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雖然《天涯俠醫》的陣容無論是主演還是客串都卡士強勁，而且以「台慶劇」的姿態於2004年11月中啟播。不過《天》劇當年的收視成績卻只屬一般，全劇平均只有27點，對比起同年的神劇《金枝慾孽》全劇平均32.5點的成績仍有一段距離。而當時亦有人認為《天》劇成績未如理想的原因之一，與初始公布的陣容太大落差。在2003年的無綫節目巡禮中所播放的《天》劇片段上，張家輝、郭羨妮、唐寧以及林峯完全不見影。

睇睇而家《天涯俠醫》有邊位演員：

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在2003年的無綫節目巡禮中，《天涯俠醫》原名為《愛心無國界》，主演有吳啟華、郭可盈以及張智霖，故事大概講述吳啟華是一名長駐非洲的醫生，機緣巧合之下，同樣飾演醫生的郭可盈由嫌棄非洲醫療設備落後，後被感染成為一名熱忱到當地拯救生命的醫生，繼而同樣是醫生的張智霖又被郭可盈感染到非洲體驗生命工作，三人譜出三角戀。

重溫2003年的無綫節目巡禮中《愛心無國界》的片段：

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