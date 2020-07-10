何鴻燊逝世│董建華致悼詞多次讚揚賭王愛國　不服輸精神值得學習

賭王何鴻燊5月底逝世，享年98歲，今日下午一時在香港殯儀館舉行大殮儀式，多位政商界名人出席，先由二房長女何超瓊致詞，感謝來賓的關懷。全國政協副主席董建華隨後上台致悼詞，多次強調賭王愛國愛港愛澳，肯定他對國家貢獻良多，他的逝世是香港同澳門的損失。

【何鴻燊大殮出殯】前特首董建華在葬禮上致悼詞。（黃偉民攝）

儀式現場，多位政商界名人出席送別賭王。

靈堂橫匾書有「笑語帷幄」四字，出自何鴻燊愛將、澳博副主席蘇樹輝之手。（資料圖片）

董建華說：「今日我們送別何鴻燊博士，懷着沈重心情向家人致以深切慰問，何博士一生艱苦創業，成為廣受尊重的企業家，自強不息的典範，對澳門和香港作出良多的貢獻，一生愛國愛港，愛國愛澳。」董生之後列舉賭王生前的多項公職及貢獻，包括曾高價收購流散世界各地的文物，贈送給國家。

最後董生以賭王生前曾對他說過的說話作結，他說：「他曾對我說：『我好少願意接受輸，一定要維持不輸』」董生認為賭王永遠不服輸的精神，值得大家學習。之後前港大校長徐立之、前港交所主席李業廣，以及霍震霆亦陸續上台致悼詞。

董建華肯定賭王對國家的貢獻。（資料圖片）

何猷龍以家屬代表上台致悼詞，表示家人都很不捨父親的離去，「可幸父親走得安詳，走完他樂觀積極的一生，他一生愛國家，致力推動珠三角發展，家父熱心公益，時常教導我們取諸社會用諸社會，我們會繼續家父的精神，為社會作出貢獻。」猷龍最後感謝醫護多年來對父親的照顧，同時感謝親友們的關心。

猷龍表示會延續父親的精神，繼續貢獻社會。

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