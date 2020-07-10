趙麗穎產後衣品飆升被指Copy楊冪　對方隔日孭同款袋暗地較量？

內地32歲花旦趙麗穎於去年3月產子，自從8月復出之後，無論身材抑或穿衣打扮，都較以前提升不少，但最近網上卻密密有指她與楊冪風格相似，連妝容都模仿，從而引發雙方粉絲罵戰。

趙麗穎產後復出後的狀態較之前有過之而無不及。（微博@趙麗穎工作室）

日前，趙麗穎的一輯森林系寫真曝光，相中她她留有一頭長捲髮，頭戴編織草帽，身穿小雛菊Jumpsuit，腳踩深紅色長靴，清純甜美，宛如精靈一般。不過，有網友找出楊冪在2018年拍攝的照片，指趙麗穎的這一系列照片由風格到造型都與之相似，認為她Copy對方。而事實上，這兩組照片是出自同一團隊。

點擊下圖睇趙麗穎楊冪對比相以及原相：

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自從趙麗穎錄製真人騷《中餐廳》後，網上就開始出現她「模仿」楊冪這個話題，除了上述拍攝的照片，網友還找出兩人類似的穿衣搭配、同款髮型以及手袋等。

點擊下圖睇兩人搭配對比相：

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楊冪是圈中公認的Fashion Icon，一直走在潮流尖端，經常因穿衣搭配登上熱搜，可以駕馭多種風格，時尚資源不俗，是名副其實的「帶貨女王」。而趙麗穎向來缺乏時尚度，更多的是演技為人稱道，不過做了媽媽之後，她在衣着品味方面逐漸突破，氣質也大幅度提升，受到越來越多人讚賞。

楊冪的穿衣打扮向來為人稱道。（微博@楊冪工作室）

其實這些類似的搭配都是時下的流行元素，而且是比較基本的搭配，明星之間的撞衫都純屬正常，應該不存在「模仿」一說，而且藝人都有造型師，很多時候並非本人搭配，因此不必上升到藝人本身。可能因為兩人都是85後花旦，網友自然容易將她們放在一起比較。