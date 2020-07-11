【看我的生活】佘詩曼重開唇膏品牌　面試模特兒超嚴須符合三要求

佘詩曼（Charmaine）去年在生日前夕推出自創唇膏品牌「Sh」，今年淘寶「6.18」活動期間，阿佘更多次直播賣貨，產品備受好評。而在她常駐的真人騷《看我的生活》最新一集中，記錄了阿佘在「6.18」之前，兩星期開店的經過。

阿佘受到粉絲啟發，再度推出唇膏。（微博@看我的生活官微）

雖然品牌已推出1年多，但其實已經停產了一排，有粉絲問阿佘「什麼時候才可以再買到她的唇膏」時，阿佘亦再度推出新系列，經理人便提議把握住淘寶「6.18」活動，兩人當日（6月1日）便着手準備，輾轉廣州、上海辦理各項手續，以及到杭州的阿里巴巴總部咨詢。在這期間，阿佘還親自面試模特兒拍廣告，要求嘴唇、牙齒、手指都要完美，廣告以「噓」的姿勢作為造型，由她負責攝影，不過網友大嘆前來見工的五位平面model都比不少阿佘，不如她自己做模特兒。

阿佘對模特兒的制定動作。（視頻截圖）

點擊下圖睇阿佘面試模特兒過程：

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在棚內觀察完阿佘的生活之後，幾位嘉賓也互動玩唇膏試色，由王大陸幫阿佘擦唇膏，她有些擔憂地問「你行不行啊」，而王大陸似乎也有些緊張，不知道左手應該如何安放，令阿佘大笑不止。經過指點後，他輕輕扶住阿佘的左臉，認真幫其擦唇膏，竟遭網友揶揄：「擦個唇膏都要似偶像劇一樣」。結果王大陸不小心擦到阿佘牙齒上，激到阿佘扁嘴，更鮮有做出「撒嬌蹬腳」的表情，非常可愛。

點擊下圖睇王大陸幫阿佘擦唇膏：