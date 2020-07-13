【任噏亂評】《迷網》低卡士低成本難有亮點？　咁就錯晒！

《迷網》將會接替《那些我愛過的人》於今晚八時半首播，這部劇原先叫做《網絡騙案》，上年八月拍畢，放了接近一半才播出街，當時有指是怕反修例風波的期間警隊形象受損，所以壓後播放。如果照原先的名字來說，《網絡騙案》這部劇明顯是圍繞近年經常發生的網絡騙案事件，相信劇集會有多個單位去解析這事案件，由於這些騙案是近年比較多見，所以題材算是新穎，而且能選材的案件也十分多，相信會有不少新鮮感。

楊明係呢套劇嘅男主角，飾演科技罪案組高級督察司徒忠。（劇照）

即睇其他演員飾演嘅角色

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《迷網》這部劇集的另一個特色，就是卡士不重，低成本製作，當然不一定拍不出質素，但未播出便談質素實在言之過早，但這個特色卻可以給更多機會一些半上位的演員。楊明在《迷網》一定是最主力的演員，甚至男二的朱敏瀚隨時變成男配角，高海寧在《殺手》已有不錯的演出，今次也是極多空間讓她發揮，因為除了角色設定是一位寂寞、渴望愛之外，她的身份亦有其神秘之處。

唔知高海寧在劇中有冇驚艷演出呢？（劇照）

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首次拍劇便擔任女二的陳曉華也會是劇中亮點之一，不過看預告就覺得她還有點生硬，真正的表現希望會較好。同樣比較是做主的朱敏瀚竟然是這部劇的男二，未知觀眾看完他的發揮後，會否覺得他是TVB裡的一顆遺珠？

朱敏瀚少有地擔正。（劇照）

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