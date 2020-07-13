YouTuber請「三億藝人風水師」返家　多種催運物品擺位香港都通用

知名YouTuber「Ryuuu」 最近就與太太Yuma合作拍攝了多部有關日本文化的影片，中文去為大家探討最地道的習俗和生活小細節，而最新一集《看日本》中，二人就邀請了一位傳聞中曾經在3天令一名藝人賺了三億日圓（折合約2,175萬港元）的藝人風水師「出雲阿國」家訪，看看家中到底哪個地方出錯，或者如何改善運勢。

Ryu和Yuma（圖右）的YouTube頻道已經有171萬Followers，在YouTube界薄有名氣。（Instagram@zumokoworld）

「出雲阿國」表示，日本的風水學其實與環境學息息相關，可以解讀成環境對一個人造成的影響，還舉了一個例子解釋日本風水學與人的關係：「正常人在夏天都會穿短袖，但有煩惱的人就是在炎夏卻要選擇穿長袖的人，令自己不斷流汗的同時又會不斷在想『為什麼只有我會流這麼多汗』。」乍聽有點玄，其實他的意思是，穿長袖的人應該找一個人告訴自己穿長袖是有問題。

所以在日本看風水，風水師必須先了解住宅主人的煩惱和「想變成的人」，這樣才能令家居更貼合主人想要的生活方式。話雖如此，有些「日本風水」仍然有多項值得大家參考，例如如何擺放觀葉植物、沙發和座位的位置、甚至連玄關中鞋履的收納地非常講究，而且有幾項更是香港人一定會犯的錯誤。

事不宜遲，點擊下圖放大並睇吓日本風水嘅重點：

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（以上內容僅供參考，要成功必需視乎個人努力！）

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