「七朵花」賴薇如身形嬌小卻比例極佳　凍齡美貌力壓前隊友陳喬恩

台灣女團「七朵花」於作為183 Club的師妹而為人所知，其中成員陳喬恩和趙小僑（前名：趙虹喬）因演出劇集《王子變青蛙》爆紅而令組合人氣急升。雖然組合中4名成員早已各散東西，人氣最高的陳喬恩更將事業移往內地發展，不過另一人氣成員賴薇如依然努力在台灣演藝圈打拼，現年35歲的她不但擁有不輸當年全盛時期的美貌，更擁有極佳的身材比例。

（左至右）七朵花由陳喬恩、賴薇如、小潔和趙小僑組成。（VCG）

賴薇如憑活潑可愛的形象受到觀眾喜愛。（網上圖片）

賴薇如雖然身高只有152cm，但身材嬌小的她憑活潑可愛的形象受到觀眾喜愛，而且她亦一直努力健身，練出極具曲線感的纖瘦身形。她近日罕有在Instagram分享性感泳衣照大曬好身材，之後再加碼換上白色網狀透視上衣，若隱若現地露出裸色內衣，性感得來亦相當有氣質。

賴薇如擁有極佳的身材比例。（Instagram：@imdoris_1230）

賴薇如罕有性感上陣。（Instagram：@imdoris_1230）

全盛時期的賴薇如。（VCG）

另外，當年的人氣成員趙小僑自從於2017年結婚而逐步淡出演藝圈，近年她的顏值亦不及從前，至於陳喬恩則近年多次被質疑愈來愈膠，似乎有進廠維修來維持美貌。

陳喬恩（右）和趙小僑（左）因拍劇令組合人氣急升。（網上圖片）

現年40歲的趙小僑顏值不及從前。（Instagram：@chao_hsiao_chiao）

41歲的陳喬恩被指愈來愈膠。（微博@陳喬恩）

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