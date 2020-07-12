【調教你男友】22歲小鮮肉Jeffrey人氣升　靠俊俏外型成廣告寵兒

由梁祖堯主持的ViuTV真人騷《調教你男友》近日正在熱播中，在6位在南丫島參與一系列「理想男友」特訓的男友入面，現年22歲的魏浚笙（Jeffrey）成功憑小鮮肉形象彈起，在觀眾心中留下深刻印象而人氣急升。

Jeffrey（右）成功憑節目爆紅。（ViuTV）

現年22歲的Jeffrey外型俊俏。（Instagram：@jeffreyngai）

1998年出世的Jeffrey外型俊俏，兼擁有一身白哲的皮膚，再加上性格比較大細路，而且對女友一片癡心兼展現有擔當的一面，因此引起一眾姐姐和姨姨觀眾的保護慾，大讚他可愛又靚仔。

Jeffrey和女友Evelyn拍拖接近5年。（Instagram：@viutv）

Jeffrey對年長4歲的女友一片癡心，在節目表演出成熟又有擔當的樣子而獲讚。（Instagram：@jeffreyngai）

事實上，Jeffrey未拍節目前已經少有名氣，在Instagram坐擁3萬名粉絲，亦有做YouTuber拍片分享穿搭、化妝技巧。他亦因此獲得廣告商青睞，拍過KFC、CSL和家樂牌濃湯寶等等多個廣告，亦能在不少品牌活動上見到他的蹤影。

Jeffrey不過不少廣告。（Instagram：@jeffreyngai）

Jeffrey好上鏡。（網上圖片）

KFC廣告都有佢份！（網上圖片）

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