馮盈盈爭輸何猷亨重投鄭衍峰懷抱　IG一句力證男方地位非凡

現年26歲的馮盈盈(Crystal)自從去年底與拍拖4年的醫生男友Martin分手後緋聞不斷,先被爆與大3年的TVB靚仔主播鄭衍峰(Leonard)玩地下情,早前更因登上賭王兒子何猷亨的億元豪華遊艇而被指背緋聞男友釣金龜,更引起「何猷亨船P羅生門」而與好友江嘉敏反目。日前有報道指何猷亨和前女友陳瀅舊情復熾,馮盈盈不但豪門夢碎,更失去曾經的好朋友。

馮盈盈緋聞不斷。(IG/@crystalfyy)

雖然近日捲入不少風波,但馮盈盈和緋聞男友鄭衍峰的關係仍未受太大影響,昨日(12日)馮盈盈更毫不忌諱地出席一眾好友為男方慶祝29歲生日的飯局。身為壽星的鄭衍峰心情大好,拿着手機瘋狂拍片與好友合照,只有在馮盈盈面前足足停了10秒,兩人對住鏡頭隨即擺出鬼馬表情,更露出一絲甜笑。鏡頭一轉,鄭衍峰更獲一名男友人大派香吻,大大力吻在左面臉頰上,令他不禁大呼:「Shoot!」

馮盈盈和鄭衍峰在飯局上合照。(Instagram:@_leonardcheng)

鄭衍峰更獲一名男友人大派香吻。(Instagram:@_leonardcheng)

鄭衍峰之後再Instagram發文感謝多位好友創作Instagram濾鏡為他慶生,令他非常感動:「禮物從來都不是在乎平或貴,是送禮者那份願意搞盡腦汁氹你開心的心意。你呢?你收到那份令你最最最感動不已的生日禮物未?I know I have. Thank you. (我知道我收到了,謝謝) 」

鄭衍峰發文表示收到一份很感動的禮物。(Instagram:@_leonardcheng)

另外,馮盈盈突然在Instagram上載上月自己生日Party上的靚相,並寫住#latergram,表面看似是想分享一下靚相,但她的caption卻寫住「20200713 Happy Birthday」,該個日期正正就是鄭衍峰的正日生日,似乎有心透過Instagram發文祝賀緋聞男友鄭衍峰生日快樂,力證他在自己心中的地位非凡。

馮盈盈疑似在Instagram發文祝賀緋聞男友鄭衍峰生日快樂。(Instagram:@crystalfyy)

馮盈盈和鄭衍峰因拍攝《後生仔傾吓偈》而變得熟悉,兩人於去年除夕品被發現孖住到超市購物,當時有指已拍拖3個月,更任由鄭衍峰使用她那輛落地不久的60萬靚車。不過兩人至今仍未承認過戀情,馮盈盈曾回覆傳媒時表示持開放態度,希望大家對感情事能多給她空間。

馮盈盈和鄭衍峰因拍攝《後生仔傾吓偈》而變得熟悉。(IG/@crystalfyy)

馮盈盈好貼心~(Instagram:@_leonardcheng)

