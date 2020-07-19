【專訪】李佳芯IG帖文敏感被雪藏一年：我只係想做自己喜歡的

李佳芯上年６月在IG發文提網友去登記當選民，結果被內地網民標籤為__ __，之後就傳出雪藏傳聞，雖然急出聲明澄清，但有份演出的劇集上映無期，當女主角的劇集《殺手》，預告片被刪剪剩半秒鏡頭，李佳芯因一個貼文由視后變為被雪藝員，這個人生經歷，情節曲折離奇過她拍過的所有劇集。



隨著《殺手》播映，李佳芯正式解凍,難得李佳芯仍懂得苦中作樂，告訴她在Google搜尋她的名字時，雪藏這個關鍵詞很快出現，李佳芯:「不是J嗎?，以前搜尋我的名字,之後出現的是J，我是不是失敗了?跌了grade，哈哈」



雪藏這個詞語出現在娛樂圈很多年，目的是要一個藝人，收入大減，人氣急跌，李佳芯這段期間收入可能少了，但相信人氣不跌反升,越雪越紅，就連不喜歡TVB的人都會喜歡她。

關於雪藏問題,李佳芯沒有迴避，但答得很小心，她說:「關於雪藏的問題，不答了，因為每次講完,但之後大家又不斷重複，令我覺得好像沒答過一樣。不再回答最好了，我亦沒有因為這個問題而向公司查詢，這是傳媒的工作，這個遊戲就是要寫一些報導令觀眾喜歡收看，我沒有理由去問公司，我覺得不需要。」

李佳芯2018年憑《BB來了》奪得視后，2012年入無綫，2014年才有第一個拍劇機會，由閒角到成為視后只是用了四年時間。

或者有很多人覺得李佳芯在這大半年很「黑仔」，但她覺得自己運氣已很不錯，「如果你說負面新聞，現在才有些少吧?我覺得自己已賺了，我很簡單,只是想做自己想做的事，演員是我很想做的事，至少在這一刻，我都是很喜歡演戲，我想用一個自己覺得舒服的方式繼續行這一條路，行得多遠我不知道，但這就是我的目標。」

李佳芯在新劇飾演一名失婚師奶最後成為一個殺手助理,很多人因為有她的演出而再看TVB。

「如果唔做小三,我冇劇拍」



比起其他在無綫捱十年也未曾試過當女主角的，李佳芯是很幸運,2012年由有線轉投TVB，2014年才拍劇，第一次演出是《單戀雙城》，第一日開工就要主動強吻楊明，之後更成《御用小三》，幾套劇集都是演貪錢或小三，連朋友都勸她不要再演，但李佳芯堅持，「當時好多人驚我被定型，但對我來說為何不演?如果我推戲，我沒有工作，那當然繼續演小三吧，只是演戲又不是現實生活，我還要一次比一次演得更好，那個時期找甄詠蓓、Philippe Gaulier學戲，我好鍾意重看自己的作品，一看回就會覺得自己演得不好，我的性格,就是喜歡不斷挑戰自己，那下次就會演得更好。」

李佳芯最近出席宣傳活動，表示8月將會拍新劇。(陳順禎攝)

嘗試代入李佳芯想法,TVB用了四年時間，將你由閒角捧為視后，應該好感恩，當然她亦非常努力，但上年又因為一個貼文被放入雪櫃一年，又應該要很不開心，問到她在TVB的在存之道:「跟做人一樣,可以食、可以瞓，開心，找一些東西令你有動力繼續走下去，那就足夠了。」這年頭藝人說真話的代價太大，就算舒發感想都可能被攻擊到遍體鱗傷，作為觀眾要明白,更重要是珍惜善良的人。



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