【殺手】李佳芯陳豪赤膊床上戲睇到「紅都面晒」　互訴情話又纏綿

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無綫（TVB）劇集《殺手》上一集（16/07）第14集就講到李佳芯被捉走差點被殺死，幸好最後Zero（陳豪飾）趕到拯救了向茜（李佳芯飾），再將她抱離現場。英雄救美，真的十分浪漫。不過陳豪與李佳芯之後又會發生什麼事呢？

第15集一開場，畫面就十分刺激。（《殺手》截圖）

第15集開頭，原來Zero已經將Cash抱了回家！鏡頭一轉，兩人就已經赤裸裸地躺在床上，畫面暗示他們已經「曳曳」完畢。Cash更躺在Zero健碩的胸膛上取笑他：「唔知頭先邊個喺度大嗌：『你唔好死吖，Cash！』」交代了劇情。

李佳芯同陳豪赤膊上陣，睇到人「紅到面晒」。（《殺手》截圖）

一輪情話後，Cash收到森森的短訊，並向愛人Zero表示，害怕向朋友公開他們的關係，但是Zero就安慰好說：「同我一齊，你應該同圍同人炫耀先啱！」Cash又不是很放心，表示之前經常說Zero下流又好色，現在公開關係會很丟臉。Zero又再笑好說，不公開的話，他就可以繼續風流快活。Cash就說：「你敢？」Zero又再奸笑，說：「如果你唔想我出去風流快活，咁我哋而家就繼續風流快活。」示意要繼續「曳曳」。

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