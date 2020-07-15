Angelababy錄跑男疑暴露缺點　被指身高造假要穿增高鞋墊

人氣女星Angelababy（楊穎）擁有人人稱羨的外表，往往其衣著打扮都是不少女性所學習同追棒。但近日錄製綜藝節目《奔跑吧》的她，就被網友捕足了多張無濾鏡的真實樣貌，疑曝露了她的真實身材比例，被不少網友吐遭根本就是五五身，完全不像168CM。

Angelababy有168CM？（楊穎工作室微博圖片）

從網友曝光的照片而看，錄製新一期節目《奔跑吧》的Angelababy同李晨光著腳像準備接受「石春路」的挑戰。而在無慮鏡的幫助下，Angelababy的顏值依然非常高，梳起高馬尾的她膚質白皙，整個狀態有學生Feel。不過卻暴露了她的身材比例，身穿紅色上衣配襯白色牛仔褲的她就被指腿粗且顯得腿短，整個身材比例像五五身，同從前高挑的模樣非常不一，因此網友就質疑平日的她應該穿了內增高鞋墊，所以整個比例才顯得修長。

Angelababy被指五五身。（兔兔吃瓜娛樂微博圖片）

而有網友就找出上一期她同吳謹言的照片作出比較，官方身高報稱有168CM的Angelababy站在只有165CM吳謹言的身旁，她們的身高沒有差多少，而且二人均穿了厚墊的球鞋，在比例上修飾不少。另外，有網友亦指出吳謹言的小腿位置明顯比Angelababy高一截，始終難以相信她有168CM。不過亦可能因為拍攝角度的問題，令Angelababy在視覺上會顯得比較矮。

吳謹言同Angelababy身高差不多。（圈聚焦微博圖片）

Angelababy的真實身高至今仍是一個謎，過去有網友就找出不少證劇指她的真實身高應該只在160左右而已。就好像一張她同楊冪的平排合照，在多年前二人一起錄製《奔跑吧》，楊冪足足比起Angelababy高出一些，而楊冪曾在節目《真正男子漢》中公開量度身高為165.5CM，而身高168CM的Angelababy又豈會矮過楊冪，而且二人亦穿着差不多高的球鞋，想必當中有不可告人的秘密吧！

楊冪比起Angelababy高出不少。（娛老漢微博圖片）