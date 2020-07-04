Angelababy突取消錄綜藝節目被指冇事業心　拖累兒子小海綿被鬧

人氣女星Angelababy（楊穎）近日突然在另外一個社交網站instagram發文，寫下短短七個字「說實話，有點失望」引來不少熱議。有網友就指出她應該心情不好，主因是因為突然推掉了選秀節目《創造營2020》的錄製工作，搞到被一些激進的粉絲指責，甚至還牽連她的兒子小海綿，所以才有感而發。

Angelababy被指沒有事業心。（楊穎工作室微博圖片）

鮮少在instagram抒發感情貼文的Angelababy，近日就突然上貼了一張古裝半臉照，照片中的她一點笑容都沒有，並留言：「說實話，有點失望。」令到不少粉絲非常擔心。而其好友台灣歌手潘瑋柏見狀亦留言詢問：「Why」，而Angelababy亦簡單回覆：「一言難盡」，更令粉絲想知道她究竟發生何事了。

而細心的網友就猜測Angelababy情緒受影響。極可能同一個綜藝節目有關，指出她突然取消錄製綜藝節目實屬不該，而該節目被指就是女子選秀節目《創造營2020》的總決賽。Angelababy突然取消工作有較激進的粉絲就指責她疑是為了兒子而犧牲事業，覺得小海綿已經三歲了不需要日日都陪伴，勸她趁年輕就要拼搏等等。

潘瑋柏都擔心Angelababy。（angelababyct@ig）

根據網友提供的線索翻查資料得知，Angelababy的工作室早就在6月30日發出工作行程，指她原定在4號要錄製一個綜藝節目。沒想到就在3號晚突然發出聲明指已取消錄製綜藝節目行程，向大家道歉。即時引來許多人不滿留言指罵她：「果然還是廢」﹑「你在趕粉」﹑「希望你能真的上點心」等，不滿意她臨時改行程。

Angelababy的工作室貼文指已取消錄製工作。（楊穎工作室微博圖片）

Angelababy突然改行程雖然令不少粉絲失落，但亦有粉絲就力撐她，明星都有自己的生活，想花多一點時間照顧孩子有錯嗎？更不應該將責任牽連到無辜的小孩身上，直指接受不了可以不喜歡Angelababy，大家你一言我一語在網上爭論不停。

有粉絲就認為不應該將責任牽連在小孩身上。（Angelababy微博圖片）