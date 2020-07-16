葉璇憶述同胡杏兒拍《西廂奇緣》唱K　直言演技好的人緣差？

葉璇向來直率感言，毫無明星架子，縱使有些行為令人費解，但也無阻大眾對她的喜愛。最近，葉璇在視頻網站bilibili定期拍片，同大家互動一些熱門話題。

日前，陳冠希（Edison）開Live的截圖在網絡瘋傳，葉璇在片中首先就談起這個話題，不過並非對其做出一番評價，而是感慨時光飛逝。她還憶述當年在拍《西廂奇緣》時，她同胡杏兒都很喜歡陳冠希，當時已經拍了成日戲，到凌晨12點幾收工後，胡杏兒提議一起去唱K，葉璇笑言這是目前唯一一次得兩個人唱K的經歷，更大爆對方一直在唱陳冠希的歌，足以見得胡杏兒那時有多喜歡陳冠希。

《西廂奇緣》於2004年播出。（劇照）

接下來，葉璇進入正題，同大家探討「能力重要還是人緣重要」，當然，在她看來兩個都很重要，葉璇續指道：「演員也是一樣，有些人人緣好好，但怎麼演就是演不像，演什麼不像什麼，演什麼什麼假；有些人人緣很差，很有棱角，演什麼像什麼，演得就特別好。」慢慢地，她發現了一個規律，大致上來講，平時人緣好，演戲就演得不行，平時如果是比較有個性的呢，戲就演得相對好。不過也有例外，就是兩者都很厲害，還有就是演戲也不行，做人也不行。

葉璇素顏同大家聊天，皮膚非常好。（視頻截圖）

葉璇直言，自己總結出來的一個原因就是：「演戲不是演，演戲恰恰是做真實的自己，怎麼能夠摒除所有人的障礙，所有人的眼光，鏡頭的眼光，現場的導演、對手、觀眾看著你的那種眼光，然後還要體現出真實的自己，這是一種解放天性的過程，越真誠的人越能演戲，因為顧慮越多就不純粹。」所以在她看來，能力比人緣重要，不少網友都很讚同她的說法，但也有網友認為葉璇在為自己人緣不好找藉口。