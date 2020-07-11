【妻子的浪漫旅行4】蔡少芬最想重返27歲　拍拖近四年逼婚張晉？

由蔡少芬（Ada）、Gina Alice、張歆藝、謝娜、胡可擔任固定嘉賓的真人騷《妻子的浪漫旅行》第四季今日（11日）播出最新一集，幾位妻子前往鳳凰樹下，說出一番心裡話，「如果有一次機會讓時光倒流，想回到幾歲，想對當時的自己說什麼？」

第四季妻子旅行團，左起Ada、Gina Alice、金瀚、胡可、謝娜、張歆藝。（微博@妻子的浪漫旅行）

幾位妻子在對過去的自己吐露真言時，都忍不住潸然淚下，場面溫馨又感動。Ada表示，自己想回到2000年，當時的她27歲，最想同那時的自己講：「生命中有兩件大事，都會過去的。要記住，那個時候拍拖的那些，都不是你的真愛，等到兩年後，你就可以找到你最愛的人了，堅持住，做好自己吧。」2000年，Ada母親因嗜賭欠下巨額賭債，她不堪重負，宣布與其脫離母女關係，於2003年之後重歸於好，蔡母也成功戒毒，兩人關係緩和不少。

如果時光可以倒流，Ada最想回到2000年。（微博@妻子的浪漫旅行）

在晚飯時間，大家又談論起當初結婚時的場景，Ada憶述，當日很開心，爸爸拖著她的手，張晉在唱歌：「我真的覺得很感動，還記得我一路走進去的時候，我真的覺得，蔡少芬，你有沒有想過你有這一天啊？你一生裡面，過去不管你遇到多少風風雨雨，今天有人陪你一起去面對，你更多的精彩的人生，不管是再有的風雨，再有的那些什麼東西，都是美好的，因為有人陪著你走了。」Ada眼含淚光，相當感慨。

Ada與張晉都非常感恩擁有對方。（視頻截圖）

Ada與張晉於2008年舉行婚禮，但其實當初是女方先提出結婚。張晉透露，當時兩人拍拖近4年，Ada直言自己沒有時間了，一係結婚，一係分手，讓張晉自己考慮。然而，那時的張晉事業發展平平，知名度與人氣遠不如Ada，他一直認為要有一定的成就才可以結婚，不過諗深一層，娛樂圈並非努力就可以「紅」，難道就因為沒有達到所謂的成就，就放棄結婚嗎？所以後來張晉想通了，努力與結婚根本不矛盾，因此他對Ada說：「我認定你了，現在就可以結婚了。」而結婚之後，張晉的確也非常努力，無論作為老公抑或演員，都得到大家的肯定，也收穫越來越多的粉絲與讚賞。

張晉與Ada是圈中的模範夫妻，結婚12年一直恩愛如初。無論何時何地，Ada都對張晉讚賞有加，從不理會外界的看法。（微博@妻子的浪漫旅行）