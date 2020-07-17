狼人殺｜黑澀會斯亞被批扮嘢冇禮貌　IG發長文喊冤：做效果都被罵

台灣女星斯亞（糖果）發跡自《我愛黑澀會》，精湛舞技讓人印象深刻，事隔多年，她逐漸在演藝圈站穩腳步，沒想到近期在《娛樂百分百》的《凹嗚狼人殺》單元引起不小爭議，有網友認為她對前輩洪都拉斯說話很沒禮貌，她只好請來本尊一次說清楚真相，「我做效果、走心，又或是冷靜一點玩，都會有人說話。」

網民：「怎麼可以這麼沒有禮貌…」點圖看斯亞《凹嗚狼人殺》揶揄前輩原委▼▼▼

沒想到，仍有部分網友不諒解，斯亞16日在Instagram無奈地說：「不懂的人還是不懂…但那算了，因為你不在我們的職業裡，不懂也很正常。就像醫生才懂什麼手術該怎麼做一樣，一般人怎麼可能會真的懂手術怎麼做。嗯哼，這個比喻應該是蠻好的。」

黑澀會糖果美貌大進化！改藝名做斯亞 連五官都變埋？（點圖放大▼▼▼）

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斯亞表示她做任何事都會有人批評，「哇，人生真的好難喔，是嗎？」還被攻擊聲音很做作，「哇amz！我還是第一次被這樣說，蠻有趣的。」甚至還有網友直指她模仿別人，「哈囉？我這樣做效果玩不是第一次了，真的要說誰學誰，是不是？？？？」

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最後，斯亞只希望大家別吝於讚美，「如果你很喜歡一位藝人，很欣賞一位藝人，請你不要吝嗇你的讚美你的留言你的任何支持！因為討厭他的人不會放過他，甚至會集結去攻擊他，所以從現在起，用留言用行動用影片任何方式，展現你對他的支持吧！」

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斯亞IG全文： 我只是想說說最近的一些想法。 前陣子，我在我的頻道邀請了洪哥一起做了賽後訪問的視頻，去討論節目效果這件事情～ okay但是不懂的人還是不懂， 還是覺得你在對前輩沒禮貌 但那算了 因為你不在我們的職業裡，不懂也很正常。 就像醫生才懂什麼手術該怎麼做一樣、一般人怎麼可能會真的懂手術怎麼做。 嗯哼，這個比喻應該是蠻好的。 我們錄影不是只有相處那短短一下，我們還要一起待在同一個休息室一段時間。 我做效果、走心，又或是冷靜一點玩，都會有人說話。 甚至攻擊我的聲音很做作？哇 amz！ 我還是第一次被這樣說 蠻有趣的 我不是狼的時候冷靜被以為是狼 我是狼的時候很冷靜還是被說成是狼 我浮誇的時候會被說是狼 我不浮誇也會被以為是狼 哇 人生真的好難喔 是嗎？ 甚至是還會說你在模仿誰，哈囉？我這樣做效果玩不是第一次了，真的要說誰學誰，是不是？？？？

最後只想說一句很真實的話：「如果你很喜歡一位藝人，很欣賞一位藝人，請你不要吝嗇你的讚美你的留言你的任何支持！因為討厭他的人不會放過他，甚至會集結去攻擊他，所以從現在起，用留言用行動用影片任何方式，展現你對他的支持吧！」

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