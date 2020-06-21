斯亞賣面膜呃錢？閏密小A辣都唔撐　狠批態度差：個人修養有問題

黑澀會前成員斯亞（糖果）日前因面膜與女網友發生買賣糾紛，卻意外牽連在她Instagram貼文底下留言的網路紅人，包括小A辣在內，但由於她悄悄刪除相關貼文，已無法得知具體的留言內容。沒想到，有部分網友仍不滿質問小A辣「怎能篤定斯亞不是只放2片」，對此，他18日發文解釋：「我真的沒要站在誰立場那邊。」

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小A辣表示他從沒篤定認為斯亞是放了2片或20片面膜：「兩邊都有錯啊，我個人買東西習慣就是會錄影，保障自己的權益。」他認為無論是否跟偶像買東西，拆包裹前本應錄影：「畢竟我們完全都不認識，社會、自己家人、親人都可以出賣了，更何況你今天是跟一個陌生人買東西。騙跟偷都會損自己的功德，所以做好自己的本分。」

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回應網友質疑時，小A辣也直指斯亞：「她個人身為賣家態度那麼差，是個人的修養問題。所以遇到事情處理態度需要改進，比方說人家罵她智障她可以回請不要造口業，而不是回你才是智障吧。再來她不該公開人家個資。」

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此外，發現有人認為該網友之所以私訊是因為「如果覺得兩邊都有錯，你大可在她那邊留言說買賣家都要錄影，或是私下跟斯亞說兩邊錯在哪」對此，小A辣突脫口表示：「以前只要有人說斯亞是要長得像小A辣，斯亞就不爽…斯亞被罵最開心的是我好嗎？我自己也身兼賣家跟買家所以沒錄影就是吃虧。」

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事後發現對方不了解他的回覆，小A辣則耐心解釋：「我的意思是斯亞之前很討厭我，因為大家一直到他的板上說我跟他很像，所以不知道她一定也有說過我怎樣，所以我完全沒說要站在哪邊，女學生也沒開放貼文可以讓我們去留言，不然我早去了。」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】