黑澀會斯亞賣面膜賣出禍？物流出事反被砲轟　網民對罵截圖揭真相

黑澀會前成員斯亞（糖果）兼職經營網拍，親自處理客服、包裝出貨事宜，近日因為對物流有所不滿，在Instagram發文抱怨，引發爭議。她不滿網友私訊來指責，14日氣到PO出對話紀錄，並開直播哭著砲轟對方亂嗆人：「不是身為公眾人物就要忍氣吞聲！」

斯亞曾經透過平台販售面膜，遇到一位客人宣稱「訂20片只收到2片」，對方拿不出開箱影片作為證據，卻還是透過平台要求全額退款。為了避免這種事情再發生，斯亞後來訂製貼紙貼在包裝上，提醒客人拆封時全程錄影。

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不過，斯亞近日收到客人發來的照片，才發現物流公司送貨時，用物流貼紙蓋住了提醒。她為此感到不滿，在Instagram限時動態發文：「真的在開什麼玩笑？這個貼物流貼紙的智商是？我特地花錢做的貼紙，你還把它貼住，到時候有人沒看到又拆封後跟我說東西有少，是這個貼貼紙的人要賠嗎？要算誰的？」

斯亞這篇發文引發爭議，有網友因而私訊斥責「笑死，妳是智障吧，人家在工作，誰理妳有什麼貼紙」，並將此事發到DCARD。然而，斯亞也將對話內容截圖PO出，不爽反擊這名網友：「沒搞清楚事情狀況就嗆人就比較有禮貌，就很厲害？」她委屈表示，知道物流很辛苦，但賣家也很辛苦：「那誰來體諒賣場？誰來體諒賣家？」

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斯亞14日發文之後，晚間又在Instagram開啟直播，看到部分網友的批評留言，氣到哭了出來。她解釋，出貨錢都會自己貼超商物流單、貼紙，為了提醒大家拍開箱影片，所以選擇把提醒貼紙貼在拆封口，應該還有充裕的空間讓物流公司貼貼紙，卻發現物流直接把她的提醒貼紙蓋住，才會提出不滿。

對於網友批評，斯亞也在直播中公開反擊：「不要什麼都不懂就在那邊嗆人，不是身為公眾人物就要忍氣吞聲！」針對部分攻擊性特別強的留言，她更強調會截圖存證，若對方再亂說話就直接提告。

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