對號入座│「月光族」必學4招增強財運　呢樣嘢千祈唔好放喺銀包？

由林二汶與魔法塔羅師JanJan主持的ViuTv全新西方玄學及星座節目《對號入座》，在首三集跟大家探討12星座中那些星座最容易出軌，更教授大家自製催情魔法來提升吸引力和性能力。在最新一集，測出12星座的「敗家指數」之外，還提供了4式招財大法，各位「月光族」必定要留意！

對號入座│12星座出軌 雙子易曖昧「身不由己」 誰是隱性渣男

《對號入座》由林二汶與魔法塔羅師JanJan主持。（影片截圖）

節目中Jan Jan就先用塔羅牌跟大加做一個錢財占卜，來測出閣下的「敗家指數」有多高。做法非常簡單，只要先憑直覺在四張牌中，挑選其中一張牌，來測出節制能力。

對號入座│邊啲星座最易戴綠帽？ 教你用生命靈數連線查小三體質

點擊下圖看占卜結果：

+ 6 + 5 + 4

在眾多星座當中火象和風象星座特別揮霍，經過非正式統計很多時候空姐、空少都是火象星座（獅子、人馬、白羊）。這個職業的人都是賺取薪金就會去旅行花掉，去到外地就會花光所有錢去購物和飲飲食食。

談到個人經歷的時候，雙子座的黃奕晨（Dixon）就自爆曾為氹前女友豪花5萬港元。事緣Dixon跟前女友到美國參加比賽，趁着空閒去大型主題樂園玩。事前Dixon安排了三位兄弟幫忙帶禮物入場，躲在三個不同的地方，叫女友入內尋寶。最誇張的就是Dixon買了全樂園的粉紅色氣球送給女友。對於被指揮霍，他笑言：「唔需要實際，嗰一刻浪漫開心就夠！」

黃奕晨曾笑言不介意另一半出軌。（影片截圖）

測出自己的敗家指數後，相信大家都好想知道如何增強財運。原來銀包是財富的來源，而銀包在西洋玄學中象徵着你的夾萬。究竟在西洋玄學中如何聚財？

點擊以下圖輯看如何靠４招增強財運：