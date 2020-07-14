ViuTv全新西方玄學及星座節目《對號入座》，由林二汶與魔法塔羅師JanJan主持，剛播出便以出軌為題，請來24位不同星座的男女分享經歷。首集便分析不同星座的出軌原因以及最容易出軌的星座，到底12星座中，哪些是出軌界別代表？哪些又是難以提防的隱性渣男呢？

《對號入座》由林二汶與魔法塔羅師JanJan主持。（影片截圖）

12星座出軌原因大不同？星座書中常常都斷言某個星座絕對花心，某些星座就是絕對忠貞，更有不少女生選擇伴侶時會先看星座。事實上，每個星座都可能會出軌，JanJan在節目中提及12星座的出軌原因。

浪漫得無可救藥的水象星座（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）感性大於理性，感覺對了便可能會出軌；最怕悶的風系星座（雙子座、天秤座、水瓶座）出軌原因自然就是貪新鮮；而熱血沖昏頭腦的火象星座（白羊座、獅子座、人馬座）很可能因為一時衝動而出軌；最循規蹈矩的土象星座（金牛座、處女座、山羊座）雖然出軌機會不大，但也可能會因為忍受不了在關係中過於卑微而出軌。

風象星座飄忽不定 最易出軌？

然而，在12星座中，風象星座最飄忽不定，JanJan在節目中直言風象星座最易出軌。擅於交際、健談的他們是社交能手，活潑好動的性格也受人喜愛，魅力四射的他們自然受到不少「誘惑」，因此林二汶也開玩笑地形容風象星座出軌有時是「身不由己」。本身是雙子座的黃奕晨（Dixon）在節目中受到眾人「圍攻」，雖然他試圖為雙子座澄清，但最後還是無法辯駁，直接承認雙子座花心。JanJan則言雙子座的行為舉止容易讓人誤會，不自覺就會陷入曖昧關係，在出軌的邊緣徘徊。

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人馬座是最卑劣賤男

JanJan指風象星座雖容易出軌，但尚未算最卑劣，12星座中的「賤男之最」是人馬座。天性愛自由的人馬座，不愛受束縛，常常予人「無腳雀仔」的感覺，不願綁死在一段關係，可能見一個愛一個。節目中的人馬座代表Alan曾經試過一腳踏幾船，他直言當時很缺德，在快要瞞不住時，就直接玩失蹤，一走了之。不過他還是大言不慚地說，「如果只服侍一個女人，世上的其他女人怎麼辦？所以年輕時就像幫助多些不同的女孩子」，此言一出引起公憤。不過JanJan也坦言人馬座只會在年輕放蕩，時間和歷練會讓他們成熟，最後就會「收手」。

Dixon在節目中分享曾與人馬座拍拖，並力證她們溫柔、細心而且專一，言語間似乎就是指他的前度Super Girls成員吳嘉熙（Cheronna）（影片截圖）

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巨蟹座「暖到盡頭便是渣」

不過節目中數到最讓人意外的「賤男」大概就是巨蟹座，一向顧家的他們是永恆好男人的代表，不少女生都覺得他們是理想伴侶。然而，JanJan卻直言巨蟹座有機會是「隱形渣男」，溫柔體貼的他們宛如「中央暖氣」，對身邊所有朋友都細心，即使面對異性朋友也不懂避嫌，因此會傷透另一半的心。

而節目中的嘉賓Cookie分享過去被巨蟹座傷透的經驗，點擊看......

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