2020年「姐姐」風盛行　10套都市女性群像劇席捲今夏！

內地今年推出不少以女性為題材的電視劇，包括周迅、惠英紅、趙雅芝主演的《不完美的她》，秦嵐主演的《怪你過分美麗》，以及現在風頭正熱的綜藝節目《乘風破浪的姐姐》等，將焦點聚集在30+以上的藝人身上。而在今年的暑期檔，以女性為題材的劇集亦密密湧現，形成了「女性群像劇」。

秦嵐繼《延禧攻略》後，所演劇集再次成為熱話。（微博@電視劇怪你過分美麗）

在本周二（14日）播出了由關曉彤主演的《二十不惑》，以四位即將大學畢業，步入社會的女生視角展開，講述青春煩惱與成長困惑。家庭背景的不同，顏值的差異等，有人想做「鹹魚」，有人努力打拼，引發同齡人共鳴。

《二十不惑》聚焦即將踏入社會與初入社會女性面臨的問題。（微博@電視劇二十不惑）

在17日，又將播出由江疏影、童瑤、毛曉彤主演的《三十而已》，講述都市女性在30歲這個轉折點面臨的多重壓力與抉擇，高海寧也有參與其中。劇集中的三位女性性格各異，江疏影飾演的王漫妮特立獨行，單身；童瑤飾演的顧佳是一位全職太太，雙商頗高，將家庭與丈夫的公司打理得井井有條，看似完美的生活卻被第三者打破；毛曉彤飾演的鍾曉芹是生活中的「大多數」，有一份普通的工作，老公是公務員，生活平凡恬淡，其後因夫妻經濟與社會地位發生顛倒，女強男弱的婚姻也失去平衡，她面臨的是如何選擇。可以說生活中的女性，或者不多不少都可以在這三位主人公身上找到自己的影子。

高海寧亦有出演《三十而已》。（Instagram@sammkoling）

由以上兩套典型的劇集看出，劇中不止是揭露女性各個階段的困局，同時也呼籲女性以積極的態度與行動面對生活，解決問題，實現自我價值同力量。除此之外，還有多套待播以及拍攝中的女性群像劇，好似劉詩詩、倪妮合作的《流金歲月》，改編自亦舒的同名小說，講述蔣南孫與朱鎖鎖相互扶持，一起成長的友誼；還有袁詠儀、宋佳主演的時尚職場劇《盛裝》等。當代女性的自我意識越來越強，一方面劇集會折射出自己的生活，代入感強，另一方面，這些類型也緊貼生活，因此有大量同類型出現。

《流金歲月》備受矚目。（微博@倪妮V）

然而，儘管今年秦嵐擔大旗主演的《怪你過分美麗》口碑極高，被讚是近年來國內鮮有的高質量女性職場劇，但隨著大量的女性題材湧現，難免會出現「雷同」現象，探討的幾乎都是事業與家庭困境等，其實很容易造成審美疲勞，如果劇情不佳，更有可能造成反效果，不知道觀眾的新鮮感還能維持多久呢？

2020年10套女性群像劇。（微博圖片）