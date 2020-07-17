【乘風破浪的姐姐】鄭希怡自認個性強硬　拒撒嬌女生：我不受那套

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》今夏掀起熱潮，當中鄭希怡（Yumiko）的表現可圈可點，且氣場強勁，深受網友喜愛。最近，她在接受內地媒體《鳳凰網非常道》時，大談參加節目的感受。

Yumiko由Solo舞台到第一、二次公演，都予人型格十足的感覺，台風不俗。而在30位姐姐中，讓她印象最深刻的，是內地演員寧靜，首次公演結束後的拉票環節中，寧靜表示，如果自己這隊輸了，無論哪位隊員離開，她都會同對方一起走。令Yumiko當下就覺得寧靜好型，非常崇拜她，在第二次公演時，更如願以償與她合作。

Yumiko非常喜歡寧靜。（微博@鄭希怡）

相對於比較強勢的大女人，Yumiko不太受女生撒嬌這一套。她坦言平時也很少有女生對自己撒嬌，不過在首次公演時，藍盈瑩就曾經對她用過這招。

事緣當時組員分Part，兩人都想要稍微低音一點的那部分，藍盈瑩直接攬住Yumiko的腰說：「你讓給我吧，求你了，我求你了，不要把那個高音留給你吧，求你了，讓我簡單一點吧。」但當下就遭到她拒絕，最後以包剪揼分Part。

藍盈瑩向Yumiko撒嬌，想要對方讓出選擇的那部分。（視頻截圖）

Yumiko直言，自己性格比較強硬，並不是柔軟類型，因此不吃撒嬌這一套，有什麼就公平競爭。