今早10時10分賭王何鴻燊的百萬靈柩移送到位於港島大口環的東華義莊，存放在獨立的天字第1號莊房，據悉靈柩會存放到明年，由風水大師蔡伯勵後人擇好吉日後，再移送到摩星嶺，長眠昭遠墳場。東華義莊屬公眾開放的地方，雖然內有管理員當值，但何家為了安全起見，已自行聘請多名保安增添人手，相信個多月的保安費用超過7位數字。

何家到達義莊。（陳順禎攝）

有140多年歷史的東華義莊，建於1875年，香港開埠早期，廣東各縣市以至海外都有不少人來到香港打工，由於當時冷藏技術不普及，如不幸身故，屍體容易腐爛發臭，所以通常都會先行入殮再暫存義莊，待親人來港後再安排移送回鄉下葬。翻查東華三院網站內有義莊服務之介紹，現時指明義莊為方便海外華僑及本地居民暫時寄厝先人靈柩或骨殖而設。另有指要停棺於東華義莊，須先捐一筆善款，另交停棺租金之按金。2005年本地富豪林百欣大殮儀式後，其家人便將靈柩送往義莊暫存，待風水師再擇吉日後，再移送靈柩返汕頭安喪，所以賭王何鴻燊並非第一個暫存靈柩到東華義莊的本地富豪。

東華義莊屬公眾開放的地方，雖然內有管理員當值，但何家為了安全起見，已自行聘請多名保安增添人手，相信個多月的保安費用超過7位數字。（陳順禎攝）

有140多年歷史的東華義莊，建於1875年。（陳順禎攝）

賭王兒子猷龍拎住遺照，猷啟、猷亨與猷君尾隨 。（陳順禎攝）

王何鴻燊的百萬靈柩移送到位於港島大口環的東華義莊，存放在獨立的天字第1號莊房。（陳順禎攝）

何鴻燊百萬靈柩暫存東華義莊 家人豪花7位數字聘保安。（陳順禎攝）