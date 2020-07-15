前無綫藝人馬小靈大爆圈中血淚史：嗰陣時捱得好辛苦真係好窮

現年45歲前無綫藝人的馬小靈（Connie)曾參與無綫綜藝節目《歡樂今宵》，扮演祥嫂洪金梅及一人分飾梁詠琪和邵美琪二角，重演「雙琪奪面」發揮搞笑本色，令人留下深刻印象。不過當年因一次箍牙失敗，導致雙頰消陷，精神飽受折磨，因此患上抑鬱症被迫退居幕後，再加上2010年約滿無綫後，默然淡出娛樂圈，被迫轉做配音員及地產代理謀生，演藝事業可謂一鋪清袋，人生從此陷入底谷。不過經過多年奮鬥，Connie現任上市公司醫療集團區域總監，事業攀上高峰。

Connie笑言如仍留在無綫打工，自己有機會會窮死，又或者有更嚴重抑鬱症。（梁碧玲攝）

久未露面的Connie今晚（14/7）終現身旺角出席好友歌手何展睿新歌發佈會，並接受《香港01》訪問，談及過去在無綫工作的日子，她坦言捱得相當辛苦，「嗰陣時間我可以話真係好窮，而當時自己諗住一腔熱誠去工作，好多嘢都諗得好簡單，連DJ朋友都話我低能，連機心都唔知係乜，當時佢哋咁話我，我都追問佢哋咩嘢係機心，因為我理解唔到當中複雜意思係乜。不過最終領悟當中意思後，發覺自己原來冇機心喺電視台做嘢係會比較蝕抵，因為每年都會有《香港小姐競選》活動，對我哋啲女仔嚟講係冇乜價值，明白唔會有發圍，亦望唔到將來，講真有幾多個可以紅得出嚟，如果你唔係香港小姐或華裔小姐冠軍等等關係，你都幾難會有機會會紅。但我好慶幸自己轉咗行，如果唔係我可能窮死咗，又或者我有更嚴重嘅抑鬱症。」