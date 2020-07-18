看我的生活｜王大陸叫佘詩曼測試皺紋　遭經理人曝光45歲真實素顏

佘詩曼（Charmaine）與王大陸通過真人騷《看我的生活》建立了深厚友誼，似足一對「相愛相殺」的姊弟。在最新一集中，兩人親自前往世界排名前十的化妝品製造廠COSMAX考察唇膏製作過程，並親自調香，不得不講，阿佘為自己的唇膏品牌不遺餘力，相當上心。

阿佘親自考察工廠的衛生以及質量問題，最後賣出的唇膏也獲網友力讚。（視頻截圖）

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除此之外，該工廠還設有功效測評部門，所有產品都要通過內部檢驗。正巧路過時，裏面在測試皺紋的護膚類產品，王大陸一聽「皺紋」，立即想到阿佘，更向工作人員推薦：「她可以測」，在危險邊緣試探。這時阿佘一擰轉頭，好氣又好笑地向王大陸逼近，細聲呵斥：「你不要在人家面前說！」實在拿這位弟弟無辦法……

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雖然阿佘已經45歲，但無論樣貌定身材都保養得非常好。日前她在護膚時，一邊用面部按摩儀按摩，一邊用心學普通話，被經理人偷偷記錄下全過程，更意外曝光她的素顏，儘管當時的燈光較暗，不過也不難看出阿佘的皮膚相當光滑白皙，幾乎沒有一絲皺紋，最後害羞地遮住鏡頭，努力又可愛，獲得一班網友力讚。

其實阿佘不是第一次以素顏示人，不過這麼突然的情況下曝光素顏確實罕見，同時也見到她真實的皮膚狀態。（視頻截圖）