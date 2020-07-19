周家蔚進駐抖音大玩Filter　瀏海造型意外同徐子珊撞樣

國際版抖音Tik Tok早前宣布將撤出香港市場，不過內地版抖音就繼續運行，不少香港藝人都有進駐抖音同網民互動。周家蔚（Janet）近日就跟隨老公洪天明的腳步，正式進駐抖音，但半個月以來只上載了五段影片，粉絲亦未夠1000人，人氣一般。不過Janet似乎非常熱愛嘗試各種濾鏡，日前她就大玩Barbie妝Filter，竟然意外同徐子珊撞樣！

周家蔚（Janet）與洪天明婚後誕下囝囝洪大仁（TJ）及洪竟琋（JT），一家四口好幸福。（IG@janetchowkawai）

有網民指Janet換上空氣瀏海造型後與徐子珊非常相似。（影片截圖）

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片中的Janet配合背景音樂《Barbie Girl》穿上粉紅色背心，在Barbie妝Filter下的她換上空氣瀏海造型，加上Color Con及超長眼睫毛，減齡不少。Janet對着鏡頭大擺Pose，一時單眼，一時又扮化妝，獲網民大讚可愛！洪天明亦有留言叫大家多多關注老婆，相當識做，不少網民都大讚天明娶到一位靚老婆好幸福：「阿嫂好正」、「超美的」、「辣媽一枚」、「嫂子好漂亮」，還有網民指她的瀏海造型與徐子珊非常相似！

徐子珊經常以瀏海造型示人。（徐子珊微博圖片）