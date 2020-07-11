曾志偉抖音直播Sell貨創1550萬銷售額　被質疑賣假酒紛紛要求退貨

近年演藝圈興起直播帶貨的風潮，不少藝人都進軍直播界推銷產品，日前曾志偉亦加入行列，在抖音（Tik Tok）進行了一場近5個鐘的直播，累計觀看人數超過1000萬，創下超過人民幣1400萬（約1550萬港元）的銷售成績，當中就以酒類銷量最為亮眼，更令他一躍成為抖音酒類帶貨第一人！不過近日就有網民投訴收到假貨，懷疑是假酒！

曾志偉日前在抖音（Tik Tok）直播Sell貨，創下超過1400萬的銷售成績。（抖音截圖）

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曾志偉在直播前拍了多條短片宣傳，相當落力。雖然有不少人認為明星直播帶貨是自降身價的行為，但曾志偉就不認同：「為什麼沒有人說一個演員去幫一個新導演、或是一個新平台去拍電影是自降身價呢？抖音對我來講是個大眾的平台，憑我自己的努力，去收穫更多支持我的人。（為什麼要做直播帶貨？）喜歡為什麼不去做啊？其實我挺喜歡這種實時互動的感覺，其實沒有觀眾粉絲的支持，就沒有我今天的一切。」

曾志偉唔認為直播帶貨是自降身價。（抖音截圖）

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日前曾志偉首次開直播，在接近5個鐘的直播過程中，他一共介紹了24款產品，直播間同時線上人數長時間穩定在10萬人以上，最高值達17萬人，銷售額更超過1400萬（約港幣1550萬）。作為愛酒之人，曾志偉推銷了多款酒類產品，當中包括紅酒、白蘭地、威士忌等等，掀起不少人搶購！不過就有網民在收到貨後留言指是假酒：「現場可能給你看真酒，可是賣給客戶的是假酒」、「人頭馬條碼掃不出來，是不是假酒」、「都是假酒氣死我了」，對此，曾志偉及品牌方都暫未有回應，但曾志偉的抖音粉絲就由直播前的162萬增加至現時的超過213萬，人氣急升！

有網民在收到貨後投訴收到假貨，懷疑是假酒！（抖音截圖）

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