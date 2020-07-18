【新冠肺炎】施匡翹師姐蔣嘉瑩發燒　麥德羅確診前曾辦粉絲聚會

新冠肺炎（COVID-19）在香港掀起第三波疫情，截至周六（18日）累計個案已達1777宗，超越沙士的感染人數，情況嚴峻。24歲歌手施匡翹（Zaina）亦不幸中招，成為首位確診的香港藝人，其經理人Apple姐（劉麗萍）及Apple姐的男友麥德羅亦已確診，正在隔離病房接受治療。據知，施匡翹接觸的TVB藝人數有近20人，若加上台前幕後工作人員，牽連隨時過百；相關藝人隨即到醫院檢疫，並向傳媒更新狀況。

點擊下圖觀看施匡翹IG靚相：

+ 23 + 22 + 21

【新冠肺炎】香港出現首位確診藝人 24歲新晉歌手施匡翹中招

已確診的麥德羅接受訪問時表示病發前曾在尖沙咀舉行約40人參與的粉絲聚會，翌日感到不適，星期三（15日）起有發燒的症狀，並已立刻求醫，然後在星期五收到醫生的電話着他收拾細軟，並在昨晚12時到威爾斯親王醫院，他又謝謝大家關心：「今日已經好啲，食咗藥冇尋日咁辛苦，但喉嚨都係唔舒服兼有啲發燒，希望快啲好番。」他又提醒大眾戴口罩、多洗手，盡量減少到公眾場合。

點擊圖輯睇施匡翹相關人員現況：

+ 3 + 2

施匡翹的同門師弟謝高晉已即時到東區醫院做檢查，花費約八、九個小時：「頭先出咗報告就係呈陰性、冇事，大家都可以安心，希望相關人員可以快啲好返，同埋希望大家繼續做好防疫措施，希望香港快啲好。」同門師姐蔣嘉瑩（Vivian）在得悉公司同事確診後，隨即帶同兒子到醫院進行病毒測試：「頭先出嚟嘅時候都有少少燒，但醫院姐姐用隻手摸又話冇事，希望快啲有結果。」她又坦承這幾天的宣傳活動去過電台及電視台，又呼籲與自己有接觸的人都能前往檢測，最後希望大家都健康。

點擊圖輯睇高危名單：