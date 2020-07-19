【新冠肺炎】曾與確診施匡翹同場　戴祖儀周志康IG報平安

新冠肺炎（COVID-19）在世界各地肆虐，香港更有第三波疫情，24歲歌手施匡翹亦不幸中招！據了解，她與經理人Apple姐（劉麗萍）、以及同公司一名宣傳人員佳哥確診，成為首位確診的香港藝人，而Apple姐的男友麥德羅亦已確診，正在隔離病房接受治療。今日（18日）TVB內部流出一個施匡翹的14日行程表，接觸的TVB藝人數有近20人，曾參與過7月15日鄧志堅戲劇班的戴祖儀、以及16日主持《勁歌金曲》的周志康是其中之一。

18日瘋傳的「內部名單」

【新冠肺炎】確診者曾在TVB出沒 黃翠如新劇《七公主》提早收工

【新冠肺炎】溫碧霞與確診施匡翹同日錄《勁歌》：安全起見會檢測

【新冠肺炎】薛凱琪曾與確診施匡翹貼頭合照：希望佢早日康復！

新冠肺炎︱確診Apple姐向公眾致歉 認男友麥德羅為娛圈爆發源頭

戴祖儀周志康IG平安

名單瘋傳之後，戴祖儀和周志康先後在當晚透過IG報平安。Joey上戴了一份「報告」截圖，相中顯示為沒有感染，Joey寫道：「今日經過了人生最無助，最慌亂的一天。感激各界的幫助，家人朋友以及很多人的關心同慰問。我會繼續保持警惕。原來病毒距離自己真係可以好近，當真係發生嘅時候，原來真係好驚。真係好感恩好感恩好感恩。因為工作關係，依幾日真係接觸左好多人，所以post出嚟等大家安心一點。我明白報告出咗，都唔等於100%冇事，我都會繼續在家隔離。」而周志康亦貼自拍照叫大家放心：「測試已做，有結果會向大家報平安。」

+ 24 + 23 + 22