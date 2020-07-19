新冠肺炎︱麥德羅病情反覆呼吸困難　「醫生畀藥佢昏睡緊！」

麥德羅確診新冠肺炎。（受訪者提供）

昨天（18日）娛樂圈爆出感染疫群組，當中包括有61歲歌手歌手麥德羅、其女友Apple姐（劉麗萍）與及Apple姐旗下的藝人施匡翹和一名freelance宣傳人員，共4人確診。

期間施匡翹與宣傳人員多次進出TVB接受訪問和出席宣傳活動，因此電視城亦受牽連，昨天（18日）宣布連續兩日封城，同時呼籲幕前幕後去進行病毒檢測。Apple姐透過公關同事向傳媒更新眾人的情況，指Apple姐及施匡翹今日依然沒有任何病徵，今朝醫院再為兩位進行深喉唾液檢測，新冠狀肺炎菌指數很低接近「零」。

可是麥德羅的病情和二人相反，今天（19日）有惡化情況，公關同事一直向傳媒更新情況，說：「麥德羅今朝好反覆，呼吸困難，醫生畀藥佢昏睡緊，等佢醒咗，再馬上向大家報告」麥德羅曾表示會努力加強意志力對抗惡菌。Apple姐在醫院打坐唸經為所有確診者及接觸者唸經，希望所有人都康復平安。

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Apple姐昨天發聲明，表示自己身在伊利莎伯醫院隔離病房接受治療，於上星期五（7月10日）陪同男友出席尖沙嘴某酒吧搞的網上音樂會，麥德羅之後兩日開始輕微胃痛，懷疑感染腸胃炎，於7月13日到院求醫，直至7月17日晚收到電話證實確診，而她亦於昨日證實中招。此外，另一位接觸者蔣嘉瑩與囝囝及工人姐姐今日早上已收到醫院報告，全部呈陰性，沒有感染已出院，她鬆一口氣及感謝所有傳媒朋友及粉絲，她表示：「我無事啦！尋日至今晨不停收到大家問候及關心，我好感動，希望所有傳媒朋友及同行及所有人都平安無事，疫情快啲結束。」

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