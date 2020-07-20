【殺手】49歲樊亦敏被監製嫌肥　減磅喪打搞到周身瘀

樊亦敏於《殺手》有唔少打戲，但她坦然一啲都唔識打，所以令對手黎耀祥十分辛苦。

樊亦敏(Amy)喺《殺手》中飾演武功高強嘅霸氣社團阿嫂「紅姐」萬天紅，面上一道長疤痕，一睇就知有所經歷，其角色與她在《愛·回家之開心速遞》嘅潑辣「三太」截然不同。

樊亦敏為拍《殺手》滿身傷。（IG@amyfan3796）

《殺手》有唔少動作場面，49歲嘅樊亦敏喺拍攝時堅持親身上陣，搞到周身瘀傷都認為值得，睇返佢之前喺IG上載嘅照片，真係有圖有真相，連佢自己都話「 紅姐和阿武（黎耀祥）的埋身肉搏，好痛呀.............」不過，樊亦敏嘅付出，亦獲不少讚賞，劇集播出後，唔少觀眾都留言表示「Amy 好好身手」、「睇到都痛，欣賞你的努力」。去年初《殺手》開拍初期，樊亦敏曾被監製嫌肥，她為此節食減肥。

樊亦敏十分專業。（IG@amyfan3796）

其實樊亦敏91年參選港姐前，已經拍過唔少廣告，走嘅亦都係女神路線。參選港姐時，有零死角美人之稱，成功打入五強嘅佢入行後備受力捧，首次拍劇《他來自天堂》獲安排做女三。唯她後來因患上免疫系統疾病而脫髮，開始減少工作，至2012年再次回巢，或者係因為過往所飾演嘅角色多為師奶或閒角，與《殺手》中紅姐成強烈對比，令唔少觀眾都有驚喜。