三浦春馬10大代表作！《銀魂2》極好評僅排第5　第1名你一定睇過

7月18日，日本演藝圈傳來一個非常令人難過的消息，三浦春馬爆輕生「遺體在衣櫃」，享年30歲，消息一出震驚各界，許多網友都表示非常不捨，4歲就出道以童星之姿出道的他，可說是用作品陪伴了我們成長。

今天的《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了三浦春馬所出演過的電視、電影，整理出前十大網友討論度最高的作品，讓我們透過畫面與文字，懷念那個有著憂鬱氣質、笑起來又如此天真的大男孩。

「變成天空願你快樂」懷念三浦春馬10大作品（點圖放大▼▼▼）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年07月22日至2020年07月20日，共三年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『三浦春馬相關影視作品』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（DailyView網路溫度計授權使用）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】