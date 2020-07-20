三浦春馬兩年半前陷人生低潮　情變兼被媽媽當搖錢樹雙重打擊

日本人氣男演員三浦春馬於周六（18/7）在家中自殺離世，終年30歲，震驚全日本演藝圈。三浦春馬的輕生原因眾說紛紜，據他的工作拍檔透露，三浦春馬於兩年半前開始酗酒，經常都飲到爛醉，而該時期正正就是他與前女友分手、兼和母親鬧翻後陷入人生低潮的日子。

三浦春馬曾經陷入人生低潮。（VCG）

機會不斷致壓力爆煲 欲返家鄉遭母親反對

三浦春馬憑《14歲的媽媽》及《戀空》爆紅，之後戲劇邀約不斷，接連主演《草食系高校武士》及《Bloody Monday》，龐大工作壓力令他應接不暇，他當時曾經講過：「這樣說很失禮，但我很想逃走，因為太忙了，拍完這部戲就結束吧。」不過他之後卻馬不停蹄接拍《Bloody Monday 2》，在極不穩定的精神狀態下許多片場卻連一句對白都記不起來，令三浦春馬壓力爆煲，獨自一人哭了很久。因此他19歲時就想過引退不做演員，重新過簡樸生活，然而當時遭到媽媽的極力反對。

三浦春馬2007年與新垣結衣主演的《戀空》 是他其中一部大銀幕代表作。（網絡圖片）

三浦春馬於18歲拍攝《Bloody Monday》，大獲好評。（網上圖片）

據日本傳媒報道，他的媽媽正正就是將三浦春馬推往演藝路上的人，他小時候在媽媽的推薦下加入兒童劇團，於7歲就得到拍攝NHK晨間劇的機會，後來他每次拍攝媽媽都會陪着他去東京。三浦春馬一直依照媽媽吩咐在演藝圈中發展，直到於19歲時想離開演藝圈，重拾書包求學兼回故鄉茨城縣從事農業，不過他的媽媽強烈反對，更跟三浦春馬說如果引退就無法供樓。

三浦春馬7歲時以童星身份出道。（網上圖片）

事業更上層樓 母親過份倚賴漸行漸遠

據知情人士透露，三浦春馬是家中獨子，亦是家裏的經濟支柱，將拍劇所賺的大部份收入留給家人。不過三浦媽媽則不願意自己出錢，只依靠兒子的血汗錢，因此拒絕讓三浦春馬離開演藝圈。雖然三浦春馬之後繼續做演員，事業亦更上一層樓，但其實他並不快樂，亦經常因媽媽的事而煩惱，令兩人關係變得疏遠。

三浦春馬昨日（18日）在家中自殺離世，終年30歲，悲痛消息震驚全日本演藝圈。（Twitter：@miuraharuma_jp）

三浦春馬的好友透露他於兩年半前與家人鬧翻離家，再加上當其時與拍拖一年的女舞者菅原小春分手，受雙重打擊之下變得更自暴自棄，開始用酒精麻醉自己，更經常飲到爛醉如泥。

三浦春馬曾與女舞者菅原小春拍拖，有知情人士爆料指他覺得菅原小春太強勢而分手。（網上圖片）

被公司指赴英留學浪費時間 《進擊》拍得太爛感抱歉

三浦春馬於2017年曾經去過英國留學兩個月，而這段期間正正就是他人生低潮的日子。當其時他與一名中國男生做室友，這名室友當時亦曾上載帖文分享與三浦春馬的相處點滴。他當時提到：「有一日我回到家發現他（三浦春馬）一個人坐在凳子上哭，我問他甚麼事情，他握着我的手說他的公司認為他是在浪費時間，應該趕緊回去工作。」另外，三浦春馬亦跟他表示拍完真人版《進擊的巨人》後，感覺很對不起喜歡漫畫的粉絲，因為覺得拍得很爛，自己亦一直不敢去看。

三浦春馬於2017年曾經去過英國留學兩個月，他的室友（右）曾上載帖文表示三浦春馬內心非常脆弱。（網上圖片）

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