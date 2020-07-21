林作投身保險業大曬名牌西裝　懶理網民圍攻：我志在可以串你

原本是大律師的林作，近年轉型做藝人、補習導師，早前更投身保險行業，短短幾個月就已經做到有聲有色。不過一向言論出位的林作，繼早前被投訴行為及態度有問題之後，他日前在Facebook大曬名牌西裝炫富，又以「保險狗」來攻擊同行，引來大批網民留言抨擊。

林作與裕美正在熱戀中。（Facebook/@林作）

林作在今年4月宣布加入保險行業，不時在網上分享自己的心得及戰績，日前他在Facebook Post出幾張買意大利著名品牌Brioni西裝的相，並曬出單據，相中所見他身穿的西裝標價43,000港元，但他直言「濕碎」，他還趁機宣傳叫大家加入他的團隊：「跟我搵食，加入我#林作保險戰團。冇行業俾（比）保險更好搵。Ibankers、大律師、醫生，喺我年紀都唔會捨得買 Brioni、Tom Ford，我已經有5套……不需要兩年，我都會有月薪100萬了。我為的是錢嗎？還是為成就？Legacy？我係為威。而我同其他保險狗最大嘅分別，係我能夠真正教你正確價值觀，打贏自己，打贏對家。」

林作Post出買意大利著名品牌Brioni西裝的相。（林作Facebook圖片）

林作的言論即時引來網民圍攻，不少人認為他炫富的行為太過火：「做人係咪應該謙虛些好D呢？小心自掘墳墓，不要做到成身銅臭，令人討厭」、「着起龍袍都唔似太子so what！我着波鞋牛仔褲都搵得多過你」、「最慘你着四五萬嘅西裝個樣似係深水埗啲西裝」，不過林作一概懶理，回覆道：「最討厭謙虛，冇料咪謙虛囉」、「我志在嗎？我志在可以串你」，還Post出一張身穿英國品牌Anderson & Sheppard訂製的西裝，並指西裝耗時一年製作，港幣折合6萬6。雖然林作的言論出位，但亦有不少網民留言希望加入他的保險團隊，依然有號召力！

林作身穿英國品牌Anderson & Sheppard耗時一年訂製的西裝，港幣折合6萬6。（林作Facebook圖片）

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