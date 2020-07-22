【半澤直樹2】今田美櫻做花瓶表情多多　首集已經有「床上戲」

日本TBS電視台「神劇」《半澤直樹》7年前播映第一輯時，曾經在最終回締造平均收視42.2%的佳績，成為本世紀劇集大結局最高收視紀錄保持者，而周日（19/7）晚上播出的第二輯首集亦非常犀利，錄得平均22%超高收視，「開咗個靚頭」。

除了睇堺雅人飾演的半澤直樹如何對付新敵人伊佐山泰二（市川猿之助飾），飾演半澤下屬濱村瞳的23歲今田美櫻亦是新一季重點。雖然今田美櫻在首集中戲份、對白不多，但出親場都表情多多非常亮眼，其中一幕更是半澤系列難得一見的「床上戲」。

半澤直樹2│堺雅人被尋仇掀捉內鬼大戰 首播收視創今年日劇新高

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其實今田美櫻在第二輯前傳《半澤直樹2．Episode Zero》中戲份甚多，不似正傳般「行行企企」，更是導致半澤直樹電腦帳號被駭客入侵的疑兇之一，所以好落力搵料查真相去洗脫罪名。現實世界裏今田美櫻也非常勤力，2014年入行後，初時仍未有知名度，直至2017年她為《週刊Playboy》拍攝水着寫真後一炮而紅，自此一劇接一劇，更有份演出《花過天晴～花樣男子 Next Season～》、《3年A班—從此刻起，大家都是我的人質—》等大熱劇集，幾乎個個月都在電視機中見到她。

今田美櫻今年初推出最後一本水着寫真集《LAST SHOT》，點擊睇內頁靚相，以及其他精選圖片：