尊尼特普被爆曾企圖推前妻家姐落樓梯　Amber：不會忘記這件事！

尊尼特普（Johnny Depp）的家暴誹謗官司於周一（20/7）開始繼續在倫敦開審，繼尊尼指每一位跟前妻安芭赫德（Amber Heard）合作或有交流的男星都有一腿，安芭亦指出尊尼曾多次出言恐嚇要將她殺死後，繼續力數尊尼惡行。

尊尼特普指前妻與多位荷里活男神有一腿 Amber反擊：佢人格分裂尊尼特普屋內屙尿宣主權 助手爆Amber︰用我被性侵的經歷作故事

安芭在庭上表示首次向尊尼動粗是2015年3月，當時尊尼襲擊安芭和家姐Whitney，故為了保護家姐才迫不得已還手：「他（尊尼）正準備推我家姐落樓梯之前，我憶起他曾推前女友，相信是Kate Moss落樓梯。我永遠不會忘記這件事，那次是我經過受虐多年首次還擊。」不過尊尼代表律師就質疑，為何安芭一直從未提尊尼襲擊Kate Moss一事。

至於尊尼方面，代表律師讀出安芭與前男友Tesla聯合創辦人馬斯克（Elon Musk）的手機短訊，當中包括馬斯克表示會安排保安二十四小時保護安芭。除了馬斯克之外，庭上亦有提到James Franco，尊尼律師提及早前公開的2016年閉路電視片段中，安芭離開住所落樓帶占士上樓。

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當律師問安芭是否企圖避開閉路電視鏡頭時，她回應當時只是與James Franco交談，並指對方看到自己臉上的傷痕嚇到說「What the fxxk」。至於被問到為何所有訪客（即馬斯克和James Franco）都是凌晨才到訪，她說那段日子睡不著，但一定沒有偷情。

庭外有尊尼的粉絲到場支持偶像。（Getty Images）

另外，住所大廈保安和化妝師早前為尊尼作供證明安芭宣稱被家暴時，臉上並沒有一絲傷痕，而安芭就此回應表示，自己每次離開家都會化濃妝，每次被問到發生甚麼事，自己都會為尊尼說謊掩飾，並重申自己沒有借化妝和Photoshop來偽造傷痕。