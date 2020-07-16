尊尼特普屋內屙尿宣主權　助手爆Amber︰用我被性侵的經歷作故事

《魔盜王》系列主演巨星尊尼特普（Johnny Depp）跟前妻安芭赫德（Amber Heard）近日仍為離婚案一事對簿公堂，兩人不停大爆對方的瘋狂行為，尊尼特普14日公開了Amber Heard在床上「便便」的照片，認真睇相都有陣味。

不過Amber Heard同樣不甘示弱，最近消息傳出尊尼特普在屋中用尿尿「寫」下Amber Heard的名，一個玩完屎到另一個玩尿，真是對瘋狂夫婦。

尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）近日在庭上互數對方不是。（Getty Images）

尊尼特普早前稱Amber Heard跟友人在自己的床上「便便」令他下定決心要離婚，更公開了Amber Heard跟友人的絕密「便便」照。

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不過最新消息指出，尊尼特普曾在屋中用尿「寫」出Amber Heard的名字，Amber Heard指控她曾在澳洲的豪宅中被家暴，當時她請保安將尊尼特普拉出去，而後者則拿出自己的「小弟弟」在門口屙尿，後來又在屋中再屙一次，說到：「這是我的屋！」其後Amber Heard補充：「他（尊尼特普）說要在屋中的牆和地氈上，以屙尿的方式寫出我的名字。」

尊尼特普跟Amber Heard曾打大出手到家中的酒吧區、樓梯以及臥室皆有血跡。（Getty Images）

而曾為尊尼特普於2014到2016年處理過3所房地產事務的地產經理Ben King，昨日（15日）出庭作證，他對此回應：「在屋內沒有發現有尿的痕跡。」其後更講到自己首次跟尊尼特普見面時，對方並沒有喝酒。據他所知尊尼特普是不喝酒，但會在家中吸大麻。而且他指自己未有親眼目擊兩人爆發過暴力衝突，但就有在兩人爭吵後去到澳洲豪宅收拾殘局，說明屋內酒吧區、樓梯上以及臥室皆有血跡。

Kate James指長期在Amber Heard的精神虐待。(ig@amberheard)

另外Amber Heard的前助理Kate James早在3月時已發表過聲明，表示自己長期受Amber精神虐待，爆出了當時Amber Heard跟尊尼特普交往時曾講到︰「我正在和一個老頭交往」。最近Kate James在15日作供時，講到自己曾向Amber Heard講述自己曾遭受的暴力性侵犯，但最終卻被Amber Heard扭曲整個故事供自己使用。

Kate James曾在2012年至2015年期間擔任Amber Heard的私人助理，早前為Johnny Depp作出有力的證供，指證Amber Heard對自己的態度十分惡劣，經常因為一點小事就「尖叫」而且非常易發怒，經常對Kate有言語或心理上的羞辱，Kate認為自己長期受到精神虐待。

今次她提及自己曾跟Amber Heard講過大約在25年前，在巴西中被強姦，然而當她聽罷便歪曲並利用了這事件，令她大為震驚。Kate James在影片中講到：「她直接提到了25年前發生在我身上的一宗暴力強姦案，並將其變成自己的故事，將其用在自己的身上。」她補充講到：「我是一名性暴力的倖存者，是以一種非常認真的態度去講去這事。」據了解將會在今個星期內對該案再提出有力證據。

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