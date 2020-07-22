吳鎮宇開直播講「道德經」吸百萬人觀看　收紅包做善事獲激讚

最近赴內地工作的吳鎮宇，現時正接受14日檢疫隔離，而他亦不想白白浪費這十多日，所以就打算開直播同網友互動。就在昨日他亦終於上線開直播了，總共吸引超過700萬人觀看，說着不純正普通話的他就同大家分享古典文學等閱讀心得，還大唱張國榮金曲《倩女幽魂》，勾起不少人的童年回憶。

吳鎮宇目前正在內地檢疫隔離。（吳鎮宇微博圖片）

過去不少明星在直播中都是分享自己的工作趣事，但吳鎮宇就非常與眾不同，戴上眼鏡精神非常好的他就同大家講道理，分享《道德經》﹑《金剛經》其中的玄妙，還能流利背誦老子在《道德經》中第一章的字句：「道可道，非常道。名可名，非常名…」替網友上了一堂語文課。而剛好《道德經》又令他聯想起張國榮，事關在電影《倩女幽魂》內容同「道」有莫大關聯，最後他更模仿張國榮唱電影主題曲《倩女幽魂》，聲音扮得維妙維肖，聽到網友都大讚。

吳鎮宇同大家講「道」。（影片截圖）

而在直播期間，吳鎮宇亦忽發其想從中做善事，發起用9.9人民幣錄祝福語的活動，只要想參加的朋友就可以發紅包到吳鎮宇的工作室，並附上祝福的具體内容，之後吳鎮宇就在直播中會讀出，所有收益將會用於公益。吳鎮宇在微博說道：「剛才看到一個好建議，錄祝福語！請大家注意，重點不是直播是變現金，我又不想去直播平台，他們提成太多了，就在微博如何變現金。」

吳鎮宇扮張國榮唱歌。（影片截圖）

而該活動公布之後引來不少人參加，截止目前為止收到1926筆祝福金，總共收到金額為18268.56人民幣。但因為太多人參加關係，該活動目前已停止了，因為假如無了期接受太多祝福語，相信在直播中難以一一讀出大家的祝福語，為了避免這個情況發生，所以暫時停止該活動。而他這個開直播做公益的舉動，亦獲得不少人稱讚。